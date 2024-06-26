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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі садочки можуть прийняти 276 дошкільнят: де та скільки вільних місць

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 62

 

Майже усі місця — у дитсадках, які працюють повний день

Кременчуцькі дитсадки можуть прийняти ще 276 дошкільнят. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Більшість садків працюють у режимі повного дня — там на сьогодні є 255 вільних місць. Ще 21 місце — у садочках із короткотерміновим перебуванням.

Вільні місця у садочках, що парцюють на повний день та забезпечують триразовим харчуванням:

  • ЗДО № 82 — 55 місць;
  • ЗДО № 10 — 19 місць;
  • ЗДО № 50 — 18 місць;
  • ЗДО № 64 — 15 місць;
  • ЗДО № 3, дошкільний підрозділ гімназії № 7, 12, 28, 58, 78, 80 — по 10 місць у кожному;
  • ЗДО № 34, 65, дошкільний підрозділ початкової школи № 15 — по 9 місць у кожному;
  • ЗДО № 57 — 7 місць;
  • ЗДО № 63 — 6 місць;
  • ЗДО № 6, 13 (на базі гімназії № 23), 25, 59, 61 — по 5 місць у кожному;
  • ЗДО № 13 (на базі Крюківської адміністрації) — 4 місця;
  • ЗДО № 19, 33, 60, 74 — по 2 місця в кожному;
  • дошкільний підрозділ гімназії № 21 — 1 місце.

Вільні місця у садочках із короткотривалим перебуванням у 2 зміни з другим сніданком або підвечірком (залежно від зміни):

  • ЗДО № 26 — 20 місць (ІІ зміна);
  • ЗДО № 41 — 1 місце (ІІ зміна).

Майже усі заклади дошкільної освіти приймають дітей від 3-х років. З 2-х років набирають вихованців дитячі садочки № 70 та № 82.

Для зарахування дитини у садок або отримання детальної інформації, необхідно звернутись до керівників закладів. Їхні контакти — за посиланням.

Нагадаємо, дитячий садок № 34 відновив свою роботу цього тижня вперше з початку повномасштабного вторгенння.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дитячі садочки діти
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