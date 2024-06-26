Кременчуцькі садочки можуть прийняти 276 дошкільнят: де та скільки вільних місць

Кременчуцькі дитсадки можуть прийняти ще 276 дошкільнят. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Більшість садків працюють у режимі повного дня — там на сьогодні є 255 вільних місць. Ще 21 місце — у садочках із короткотерміновим перебуванням.
Вільні місця у садочках, що парцюють на повний день та забезпечують триразовим харчуванням:
Вільні місця у садочках із короткотривалим перебуванням у 2 зміни з другим сніданком або підвечірком (залежно від зміни):
Майже усі заклади дошкільної освіти приймають дітей від 3-х років. З 2-х років набирають вихованців дитячі садочки № 70 та № 82.
Для зарахування дитини у садок або отримання детальної інформації, необхідно звернутись до керівників закладів. Їхні контакти — за посиланням.
Нагадаємо, дитячий садок № 34 відновив свою роботу цього тижня вперше з початку повномасштабного вторгенння.
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