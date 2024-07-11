У Лубнах біля залізничного вокзалу знайшли тіло чоловіка

11 липня близько 10.50 перехожі повідомили поліцію про тіло чоловіка без ознак життя неподалік залізничного вокзалу в місті Лубни.

Як повідомила пресслужба поліції, на місці працювали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт. Вони встановили особу померлого. Це 54-річний місцевий житель. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, щоб визначити причину смерті.

Правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство продовжує з'ясовувати обставини події.

Нагадаємо, що нещодавно у Лубнах на залізниці загинула жінка.