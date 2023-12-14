На Полтавщині судитимуть колишнього головного лікаря, який виписав собі премій на 120 тисяч гривень

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На Полтавщині судитимуть колишнього головного лікаря одного з медичних закладів Лубенського району. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Чоловік звинувачений у зловживанні службовим становищем та умисному його використанні (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як повідомляють правоохоронці, протягом 2020-2021 років колишній медик систематично виписував собі премії. За цей час сума склала понад 120 тис. грн. Також він установив доплати деяким своїм працівникам, посадовими обов’язками яких цих доплат не передбачено. Внаслідок цього його колеги безпідставно отримали виплати на суму майже 286 тисяч гривень. Усі ці кошти працівники відшкодували.