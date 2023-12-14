Стало відомо, чим минулого тижня отруїлися студенти Полтавської політехніки

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Університет отримав результати лабораторних досліджень взятих у їдальні проб. Також Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження зразків продуктів із «Студентського кафе», де харчувалися студенти

13 грудня працівники Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» отримали результати досліджень на патогенну мікрофлору, проведених після масового отруєння студентів. Інформація про це оприлюднена на сайті закладу освіти.

— Результати досліджень на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, виконані у зв’язку з епідеміологічним розслідуванням отруєння групи молодих людей, засвідчили, що їдальня Полтавської політехніки обслуговується фахівцями, які не є джерелом чи носіями шкідливих мікроорганізмів, — коментує перша проректорка університету Олена Філонич.

За її словами, під час перевірки університет надав усі сертифікати на харчові продукти, які використовуються для приготування їжі, документи від постачальників.

Представники вишу додають, що того дня (5 грудня) їдальню університету відвідали близько 500 осіб і ніхто з них не звернувся до лікаря з ознаками отруєння.

Нагадаємо, згодом стало відомо, що студенти харчувалися не в їдальні університету, а у «Студентському кафе», яке розташоване на території Полтавської політехніки.

На сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області зазначено, що у результаті проведених лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, води та змивів з контактних поверхонь були знайдені численні порушення параметрів безпеки за мікробіологічними показниками:

у філе курячому охолодженому та маслі солодковершковому селянському встановлено невідповідність за вмістом;

у капусті свіжій виявлено перевищення вмісту нітратів;

у гігієнічних змивах з ложки, чашки, стаканів, столу для чистого кухонного посуду, ножа для нарізання варених овочів та терки виявлені бактерії групи кишкової палички та перевищення показника загального мікробного числа.

Також експерти знайшли кишкову паличку на місткостях для готових страв, столі для розробки сировини, а також у шаурмі та котлеті.

Для проведення повторних перевірок фахівців Держпродспоживслужби до кафе не допустили. Про це представники організації повідомили до поліції.

Нагадаємо, 6 грудня у Полтаві із харчовим отруєнням до лікарні звернулися 27 студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



