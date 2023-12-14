Учень кременчуцького ліцею виборов ІІ місце на Міжнародній олімпіаді у Таїланді

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 155

Учень Кременчуцького ліцею «Політ» Богдан Шеметов здобув срібну медаль у змаганнях на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді — International Junior Science Olympiad (IJSO-2023). Інформація про це оприлюднена на Фейсбук-сторінці закладу освіти.

Олімпіада проходила у Таїланді у місті Бангкок з 2 до 10 грудня. Цього року її учасниками стали представники із 54 країн світу.

IJSO — одна з найпрестижніших наукових олімпіад у світі за рейтингом ЮНЕСКО, де учасники демонструють свої знання із фізики, хімії та біології.

До змагань Богдана готували викладачка фізики Антоніна Мельник та викладачка біології Ольга Богомаз.

Загалом учасники з України привезли зі змагань чотири срібні медалі, одну бронзову та один диплом учасника.