Учень кременчуцького ліцею виборов ІІ місце на Міжнародній олімпіаді у Таїланді

Учень Кременчуцького ліцею «Політ» Богдан Шеметов здобув срібну медаль у змаганнях на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді — International Junior Science Olympiad (IJSO-2023). Інформація про це оприлюднена на Фейсбук-сторінці закладу освіти.
Олімпіада проходила у Таїланді у місті Бангкок з 2 до 10 грудня. Цього року її учасниками стали представники із 54 країн світу.
IJSO — одна з найпрестижніших наукових олімпіад у світі за рейтингом ЮНЕСКО, де учасники демонструють свої знання із фізики, хімії та біології.
До змагань Богдана готували викладачка фізики Антоніна Мельник та викладачка біології Ольга Богомаз.
Загалом учасники з України привезли зі змагань чотири срібні медалі, одну бронзову та один диплом учасника.
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