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Кременчук, Освіта, Соціальний захист

У Кременчуці студенти вишів можуть отримати повне відшкодування за навчання

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 343

 

З міського бюджету на це виділяють майже 100 тис. грн

Студенти з інвалідністю можуть отримати повне відшкодування за навчання у вищих навчальних закладах у Кременчуці. У 2024 році 5 кременчуцьких студентів здобуватимуть освіту коштом місцевого бюджету.

Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024 — 2026 роки.

Зазначено, що на відшкодування у 2024 році міська влада планує витратити 96 тисяч 500 грн. 

ПО ТЕМІ:

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: студенти матеріальна допомога відшкодування
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