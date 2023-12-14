У Кременчуці студенти вишів можуть отримати повне відшкодування за навчання

Студенти з інвалідністю можуть отримати повне відшкодування за навчання у вищих навчальних закладах у Кременчуці. У 2024 році 5 кременчуцьких студентів здобуватимуть освіту коштом місцевого бюджету.
Про це стало відомо з програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024 — 2026 роки.
Зазначено, що на відшкодування у 2024 році міська влада планує витратити 96 тисяч 500 грн.
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