Де у Кременчуці 15 грудня не буде світла
Сьогодні, 17:02
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Енергетики попереджають про планові відключення електропостачання
За повідомленням акціонерного товариства «Полтаваобленерго», у п'ятницю, 15 грудня, у деяких районах Кременчука буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, капремонтами та приєднанням до електричних мереж системи розподілу електроенергії.
Електропостачання не буде:
З 00.00 до 6.00
- вул. Валентини Федько,
- вул. Залізнична,
- вул. Зарічна,
- вул. Кагамлицька,
- вул. Лікаря Парнети,
- вул. О. Карпана,
- вул. Партизанська,
- вул. Сержанта Мельничука,
- вул. Христини Пекарчук,
- вул. Червона Гірка,
- пров. Будівельний,
- пров. Вишневий,
- пров. Кузьми Дерев’янка,
- пров. Медовий,
- пров. Олени Теліги,
- пров. Приозерний,
- пров. Сінний,
- пр. Вишневий,
- Мисливський,
- Приозерний,
- вул. Лікаря Бончука;
- вул. Дніпровська;
- вул. Космічна;
- вул. Софії Русової;
- вул. Озерна;
- вул. Перекопська;
- вул. Республіканська;
- вул. Садківська;
- вул. Космічна;
- вул. Правобережна;
- пров. Грушевий;
- пров. Дачний;
- пров. Кам’яногірський;
- пров. Лютневий;
- пров. Озерний;
- пров. Перекопський;
- пров. Садківський;
- пров. Січовий;
- пров. Технічний;
- туп. 1-й Озерний;
- туп. 2-й Озерний;
- туп. 2-й Перекопський;
- туп. 3-й Озерний;
- туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Лікаря Бончука, 18-33;
- вул. В. Вернадського, 26/29-80;
- пров. В. Вернадського, 21/1;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 17-57/2;
- пров. Правобережний, 4;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Республіканська, 87-96А;
- вул. Сонячна, 1-21;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2,
- вул. В.Бойко,
- вул. Єднання України,
- вул. Капітана Трусова,
- вул. Квітки Цісик,
- вул. Криворудна,
- вул. Лебедина,
- вул. Лікаря Парнети,
- вул. Майора Пугача,
- вул. Національної Гвардії,
- вул. Червона Гірка,
- вул. Чередницька,
- вул. В. Пугачова,
- вул. Р. Шухевича,
- пров. А. Тесленка,
- пров. В. Кисельова,
- пров. Ринковий,
- просп. Свободи,
- пр. Лебединий,
- вул. Ак. Герасимовича,
- вул. Білецьківська,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Гірська,
- вул. Дорошенка,
- вул. Заводська,
- вул. І. Чорнобаби,
- вул. Кавказька,
- вул. К. Острозького,
- вул. Куруківська,
- вул. Михайлівська,
- вул. Народних Ополченців,
- вул. Новобудівельна,
- вул. П. Прокоповича,
- вул. Пілотів,
- вул. Різдвяна,
- вул. Сагайдачного,
- вул. С. Мельничука,
- вул. Херсонська,
- вул.Черкаська,
- вул. Чечелевська,
- вул. Чумацький Шлях,
- вул. Я. Мудрого,
- пров. Гарматний,
- пров. Диканський,
- пров. Калиновий,
- пров. Криворізький,
- пров. Михайлівський,
- пров. Одеський,
- пров. П. Орлика,
- пров. Урожайний,
- пров. Чечелевський,
- пр. Г. Петька,
- пр. Заводський,
- пр. І. Торубари,
- пр. Корабліної,
- пр. Одеський,
- пр. Ополченський,
- пр. Пілотів,
- вул. Ак. Герасимовича,
- вул. В. Стуса,
- вул. В. Базилевського,
- вул. Г. Джонса,
- вул. Г. Чуркіна,
- вул. І. Миколайчука,
- вул. Космонавтів,
- вул. Л-та Покладова,
- вул. Ліщинова,
- вул. М. Скорика,
- вул. Михайлівська,
- вул. Небесної Сотні,
- вул. Олександріївська,
- вул. П. Орлика,
- вул. В. Приходька,
- вул. Різдвяна,
- вул. Софіївська,
- вул. Тіниста,
- вул. Чорноморська,
- вул. Чумацький Шлях,
- пров. Автобусний,
- пров. Вагонобудівний,
- пров. В. Стуса,
- пров. Гайдамацький,
- пров. Грузинський,
- пров. Д. Вишневецького,
- пров. Кленовий,
- пров. Лисенка,
- пров. Л-ря Самойловича,
- пров. Михайлівський,
- пров. Паторжинського,
- пров. Курчанівський,
- пров. П. Орлика,
- туп. 1-й Гайдамацький,
- туп. 2-й Гайдамацький,
- туп. Самойлівський.
З 8.00 до 17.00
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93,
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильського, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18,
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;
- вул. Марії Примаченко, 6 Б;
- вул. Новомежева, 2-6А;
- пр. Парковий, 4-8;
- пров. Фруктовий, 18-32;
- вул. Черниша, 15-27,
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
- вул. Новокагамлицька, 3-26;
- туп. Новокагамлицький, 2, 4;
- пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6,
- просп. Лесі Українки, 5,
- вул. Полковника Оксанченка, 2;
- вул. Експресівська, 1-48,
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26,
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирський, 3-19;
- пров. Кар’єрний, ¼-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородский, 2-11;
- вул. Переяславська, 108, 116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18,
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- пров. Веселий, 33, 38, 40;
- пров. Дмитра Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-34;
- пров. Новогеоргіївський, 4-13;
- вул. Переяславська, 27/7;
- пров. Переяслівський, 2-7;
- вул. Петра Калнишевського, 13А;
- вул. Сержанта Мельничука, 20;
- пров. Фруктовий, 22;
- вул. Юрія Руфа, 67-77,
- просп. Полтавський, 277/2, 277/4;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 8.00 до 18.00
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23.
З 8.00 до 19.00
- вул. Салганна, 14 Б, 14 В;
- вул. Ярмаркова, 3В-11,
- вул. Республіканська, 75-138,
- вул. Олександра Білаша, 2Б-18;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46-52,
- вул. Карпенка-Карого, 16-23;
- вул. Салганна, 1А-45;
- пров. Світловодський, 3-8/19;
- вул. Ярмаркова, 1Б,
- вул. Лікаря Парнети, 16,
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський,1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4.
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