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Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці 15 грудня не буде світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 558

 

Енергетики попереджають про планові відключення електропостачання

За повідомленням акціонерного товариства «Полтаваобленерго», у п'ятницю, 15 грудня, у деяких районах Кременчука буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, капремонтами та приєднанням до електричних мереж системи розподілу електроенергії. 

Електропостачання не буде:

З 00.00 до 6.00

  • вул. Валентини Федько,
  • вул. Залізнична,
  • вул. Зарічна,
  • вул. Кагамлицька,
  • вул. Лікаря Парнети,
  • вул. О. Карпана,
  • вул. Партизанська,
  • вул. Сержанта Мельничука,
  • вул. Христини Пекарчук,
  • вул. Червона Гірка,
  • пров. Будівельний,
  • пров. Вишневий,
  • пров. Кузьми Дерев’янка,
  • пров. Медовий,
  • пров. Олени Теліги,
  • пров. Приозерний,
  • пров. Сінний,
  • пр. Вишневий,
  • Мисливський,
  • Приозерний,
  • вул. Лікаря Бончука;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Космічна;
  • вул. Софії Русової;
  • вул. Озерна;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Садківська;
  • вул. Космічна;
  • вул. Правобережна;
  • пров. Грушевий;
  • пров. Дачний;
  • пров. Кам’яногірський;
  • пров. Лютневий;
  • пров. Озерний;
  • пров. Перекопський;
  • пров. Садківський;
  • пров. Січовий;
  • пров. Технічний;
  • туп. 1-й Озерний;
  • туп. 2-й Озерний;
  • туп. 2-й Перекопський;
  • туп. 3-й Озерний;
  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-33;
  • вул. В. Вернадського, 26/29-80;
  • пров. В. Вернадського, 21/1;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 17-57/2;
  • пров. Правобережний, 4;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Республіканська, 87-96А;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2,
  • вул. В.Бойко,
  • вул. Єднання України,
  • вул. Капітана Трусова,
  • вул. Квітки Цісик,
  • вул. Криворудна,
  • вул. Лебедина,
  • вул. Лікаря Парнети,
  • вул. Майора Пугача,
  • вул. Національної Гвардії,
  • вул. Червона Гірка,
  • вул. Чередницька,
  • вул. В. Пугачова,
  • вул. Р. Шухевича,
  • пров. А. Тесленка,
  • пров. В. Кисельова,
  • пров. Ринковий,
  • просп. Свободи,
  • пр. Лебединий,
  • вул. Ак. Герасимовича,
  • вул. Білецьківська,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Гірська,
  • вул. Дорошенка,
  • вул. Заводська,
  • вул. І. Чорнобаби,
  • вул. Кавказька,
  • вул. К. Острозького,
  • вул. Куруківська,
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Народних Ополченців,
  • вул. Новобудівельна,
  • вул. П. Прокоповича,
  • вул. Пілотів,
  • вул. Різдвяна,
  • вул. Сагайдачного,
  • вул. С. Мельничука,
  • вул. Херсонська,
  • вул.Черкаська,
  • вул. Чечелевська,
  • вул. Чумацький Шлях,
  • вул. Я. Мудрого,
  • пров. Гарматний,
  • пров. Диканський,
  • пров. Калиновий,
  • пров. Криворізький,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Одеський,
  • пров. П. Орлика,
  • пров. Урожайний,
  • пров. Чечелевський,
  • пр. Г. Петька,
  • пр. Заводський,
  • пр. І. Торубари,
  • пр. Корабліної,
  • пр. Одеський,
  • пр. Ополченський,
  • пр. Пілотів,
  • вул. Ак. Герасимовича,
  • вул. В. Стуса,
  • вул. В. Базилевського,
  • вул. Г. Джонса,
  • вул. Г. Чуркіна,
  • вул. І. Миколайчука,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Л-та Покладова,
  • вул. Ліщинова,
  • вул. М. Скорика,
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Небесної Сотні,
  • вул. Олександріївська,
  • вул. П. Орлика,
  • вул. В. Приходька,
  • вул. Різдвяна,
  • вул. Софіївська,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Чорноморська,
  • вул. Чумацький Шлях,
  • пров. Автобусний,
  • пров. Вагонобудівний,
  • пров. В. Стуса,
  • пров. Гайдамацький,
  • пров. Грузинський,
  • пров. Д. Вишневецького,
  • пров. Кленовий,
  • пров. Лисенка,
  • пров. Л-ря Самойловича,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Паторжинського,
  • пров. Курчанівський,
  • пров. П. Орлика,
  • туп. 1-й Гайдамацький,
  • туп. 2-й Гайдамацький,
  • туп. Самойлівський.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Самойлівський, 32/1-93,
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • пров. Максима Рильського, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильського, 1-10;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Спаський, 1-9А;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18,
  • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;
  • вул. Марії Примаченко, 6 Б;
  • вул. Новомежева, 2-6А;
  • пр. Парковий, 4-8;
  • пров. Фруктовий, 18-32;
  • вул. Черниша, 15-27,
  • вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
  • вул. Новокагамлицька, 3-26;
  • туп. Новокагамлицький, 2, 4;
  • пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6,
  • просп. Лесі Українки, 5,
  • вул. Полковника Оксанченка, 2;
  • вул. Експресівська, 1-48,
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26,
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирський, 3-19;
  • пров. Кар’єрний, ¼-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородский, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108, 116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18,
  • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
  • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
  • пров. Веселий, 33, 38, 40;
  • пров. Дмитра Барковського, 3-16;
  • вул. Європейська, 1-34;
  • пров. Новогеоргіївський, 4-13;
  • вул. Переяславська, 27/7;
  • пров. Переяслівський, 2-7;
  • вул. Петра Калнишевського, 13А;
  • вул. Сержанта Мельничука, 20;
  • пров. Фруктовий, 22;
  • вул. Юрія Руфа, 67-77,
  • просп. Полтавський, 277/2, 277/4;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.

З 8.00 до 18.00

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Салганна, 14 Б, 14 В;
  • вул. Ярмаркова, 3В-11,
  • вул. Республіканська, 75-138,
  • вул. Олександра Білаша, 2Б-18;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46-52,
  • вул. Карпенка-Карого, 16-23;
  • вул. Салганна, 1А-45;
  • пров. Світловодський, 3-8/19;
  • вул. Ярмаркова, 1Б,
  • вул. Лікаря Парнети, 16,
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський,1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтаваобленерго відключення електроенергії
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