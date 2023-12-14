У Горішніх Плавнях триває реалізація молодіжного проєкту «Ігрохаб», який був започаткований цьогоріч на початку літа. Це клуб настільних ігор та живого спілкування для дітей та підлітків. Ініціатором проєкту виступив відділ у справах сім’ї та молоді спільно з Молодіжним парламентом громади. Про проєкт розповідає видання «Хроніки тижня» у матеріалі Анастасії Левченко.
Облаштування «Ігрохабу» розпочалося в червні. Цьому передувало онлайн-опитування серед молоді Горішніх Плавнів, покликане вивчити потреби сучасного юнацтва щодо цікавого та корисного дозвілля. Про це розповіла головний спеціаліст міського відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Качанова.
В онлайн-опитуванні взяли участь сумарно 773 респонденти. Вони відповідали на запитання: «Який би захід ти відвідав/відвідала?». З-поміж запропонованих 12 заходів для респондентів з-поміж учнівської молоді із загальної кількості опитаних 697 (38,7%) вибрали вечір настільних ігор. А із 13 заходів, запропонованих молоді 18+, такому ж варіанту віддали перевагу 76 (48,7%) із загальної кількості опитаних.
За результатами опитування було зрозуміло, що незалежно від віку думки молоді співпадають. Обидві групи зійшлися на бажанні грати в настільні ігри. Тож, за словами Тетяни Качанової, вирішили започаткувати «Ігрохаб» — клуб настільних ігор та живого спілкування.
Проєкт реалізується за ініціативою відділу у справах сім’ї та молоді спільно з Молодіжним парламентом.
На початку літа ініціатори проєкту почали запрошувати усіх бажаючих пограти в популярні настільні ігри. Вони переконалися, що дітям дійсно не вистачає живого спілкування, зустрічей з друзями і обміну думками в неформальному середовищі.
За кошти місцевого бюджету закуплені комплекти настільних ігор. Здебільшого це класичні ігри, але є також і «стратегії», які сприяють розвитку логічного мислення. Найулюбленіша гра підлітків — «Мафія». У приміщенні Культурного центру міської центральної бібліотеки майже щосуботи в навчальний період, а під час канікул навіть у будні дні збирається молодь, щоб пограти й поспілкуватися. Графік проведення ігор затверджується щомісяця. Кожні збори відділ у справах сім’ї та молоді анонсує на Instagram-сторінці Молодіжного парламенту, а також у телеграм-каналі.
«Ігрохаб» — один з багатьох проєктів, які реалізуються в Горішніх Плавнях з метою організації змістовного дозвілля для дітей та молоді. Молодіжний парламент бере участь у відборі до участі в програмі Upshift з метою створення медіашколи в місті та запрошує всіх охочих взяти участь в опитуванні, яке допоможе команді проєкту визначити проблемні питання та пріоритетні напрямки для реалізації своєї ідеї.
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