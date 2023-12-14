«Ігрохаб» — проєкт Молодіжного парламенту Горішніх Плавнів

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У Горішніх Плавнях триває реалізація молодіжного проєкту «Ігрохаб», який був започаткований цьогоріч на початку літа. Це клуб настільних ігор та живого спілкування для дітей та підлітків. Ініціатором проєкту виступив відділ у справах сім’ї та молоді спільно з Молодіжним парламентом громади. Про проєкт розповідає видання «Хроніки тижня» у матеріалі Анастасії Левченко.

Облаштування «Ігрохабу» розпочалося в червні. Цьому передувало онлайн-опитування серед молоді Горішніх Плавнів, покликане вивчити потреби сучасного юнацтва щодо цікавого та корисного дозвілля. Про це розповіла головний спеціаліст міського відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Качанова.

В онлайн-опитуванні взяли участь сумарно 773 респонденти. Вони відповідали на запитання: «Який би захід ти відвідав/відвідала?». З-поміж запропонованих 12 заходів для респондентів з-поміж учнівської молоді із загальної кількості опитаних 697 (38,7%) вибрали вечір настільних ігор. А із 13 заходів, запропонованих молоді 18+, такому ж варіанту віддали перевагу 76 (48,7%) із загальної кількості опитаних.

За результатами опитування було зрозуміло, що незалежно від віку думки молоді співпадають. Обидві групи зійшлися на бажанні грати в настільні ігри. Тож, за словами Тетяни Качанової, вирішили започаткувати «Ігрохаб» — клуб настільних ігор та живого спілкування.

Проєкт реалізується за ініціативою відділу у справах сім’ї та молоді спільно з Молодіжним парламентом.

«Вікові кризи, неприємні події, булінг у реальному й віртуальному світі, пандемія, війна негативно впливають на психоемоційний стан, викликають стрес, тривогу, депресію. А постійна небезпека позбавляє рівноваги, — наголосила фахівчиня. — У таких умовах виросло сучасне покоління підлітків, яких важко активізувати. Свій вільний час вони проводять переважно з гаджетами, у соцмережах. Віртуальний світ нинішніх тінейджерів витіснив живе спілкування. Тому так важливо створити необхідні умови для залучення молоді до активного життя, живого спілкування, розвитку власних здібностей, висвітлення власних думок та ідей».

На початку літа ініціатори проєкту почали запрошувати усіх бажаючих пограти в популярні настільні ігри. Вони переконалися, що дітям дійсно не вистачає живого спілкування, зустрічей з друзями і обміну думками в неформальному середовищі.

«Проводячи дозвілля за настільними іграми, діти вчаться комунікувати один з одним, аналізувати та краще розуміти себе й оточуючих, розвивають соціальні навички, ерудицію, уважність, логіку, стратегічне мислення, розширюють світогляд», — зазначила Тетяна Качанова.

За кошти місцевого бюджету закуплені комплекти настільних ігор. Здебільшого це класичні ігри, але є також і «стратегії», які сприяють розвитку логічного мислення. Найулюбленіша гра підлітків — «Мафія». У приміщенні Культурного центру міської центральної бібліотеки майже щосуботи в навчальний період, а під час канікул навіть у будні дні збирається молодь, щоб пограти й поспілкуватися. Графік проведення ігор затверджується щомісяця. Кожні збори відділ у справах сім’ї та молоді анонсує на Instagram-сторінці Молодіжного парламенту, а також у телеграм-каналі.

«Ігрохаб» — один з багатьох проєктів, які реалізуються в Горішніх Плавнях з метою організації змістовного дозвілля для дітей та молоді. Молодіжний парламент бере участь у відборі до участі в програмі Upshift з метою створення медіашколи в місті та запрошує всіх охочих взяти участь в опитуванні, яке допоможе команді проєкту визначити проблемні питання та пріоритетні напрямки для реалізації своєї ідеї.