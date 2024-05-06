До Дня міста Горішні Плавні нагородили найкращих представників громади

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16 квітня відбулася 44-та сесія Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання. Учасники засідання розглянули 39 питань. Із них п’ять — житлово-комунального господарства, шість — організаційних, чотири — гуманітарного напряму, два — економічного розвитку та ресурсів, стільки ж — фінансових, п’ять — поновлення прав користування земельними ділянками, 15 — у сфері архітектури і містобудування.

Перед початком роботи міський голова Дмитро Биков закликав учасників засідання вшанувати земляків, які полягли на фронтах російсько-української війни.

«783-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів, — наголосив очільник громади. — Наші мужні захисники й захисниці героїчно борються за свободу, а незалежність України. Втрачаємо бійців — наших земляків».

Учасники засідання вшанували пам’ять загиблих героїв-земляків хвилиною мовчання. Начальник 1-го відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький вручив державні нагороди — ордени «За мужність» III ступеня, присвоєні посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі рідним солдата Владислава Голуба, солдата Андрія Демидкіна, солдата Володимира Демківа, солдата Вячеслава Іваненка, солдата Олександра Коваленка, молодшого сержанта Олександра Козловського, солдата Віталія Озюменка, молодшого сержанта Олега Олексюка, молодшого сержанта Владислава Соломка, молодшого сержанта Владислава Ткаченка.

З нагоди Дня міста кращі працівники громади були відзначені «за особистий внесок у розбудову міста та вагомі результати роботи на благо територіальної громади». За значний внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадянську позицію, сумлінну професійну діяльність, спрямовану на вирішення проблем громади, було оголошено Подяку міського голови депутатам міської ради восьмого скликання Петру Кучеру, Марині Селівановій, члену виконавчого комітету міської ради Євгенієві Самоходському, головному спеціалісту юридичного відділу виконкому міської ради Ігорю Чернявському, головному спеціалісту відділу з питань ветеранської політики та обслуговування пільгових категорій громадян УСЗН Ірині Ілюшкіній, соціальній працівниці відділення соціальної допомоги вдома ТЦСО «Калина» Юлії Скрипці.

Також відзначені: сестра медична загальної практики — сімейної медицини Центру ПМСД Яніна Берташ, учителька фізики та математики ЗОШ № 3 Людмила Безперстова, консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників міської ради Лариса Мироненко, учителька історії ЗОШ No 1 Лариса Процюк, керівниця літературної студії «Слово», письменниця, громадська діячка Віра Журавель, заступниця директора з наукової роботи краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Катерина Ткаченко.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову і розвиток об’єктів промислових підприємств та інфраструктури Горішньоплавнівської громади Подяку міського голови було оголошено головному інженеру апарату управління ТОВ «Феррострой» Віталію Тюріну, начальнику служби залізничного цеху ПрАТ «Полтавський ГЗК» Максимові Аврамчуку, водію автотранспортних засобів ПрАТ «Полтавський ГЗК» Андрієві Кириловичу, електрослюсарю черговому та з ремонту устаткування ЦІТіЗ ПрАТ «Полтавський ГЗК» Олександрові Мазуру, роздавальниці вибухових матеріалів ПрАТ «Полтавський ГЗК» Ганні Мокляк, начальниці відділу проєктів корпоративної соціальної відповідальності ТОВ «Біланівський ГЗК» Ользі Мокрій, електрогазозварнику ливарно-механічного цеху ПрАТ «Полтавський ГЗК» Олександрові Пашенюку, водію автотранспортних засобів із вивозу гірничої маси в кар’єрі ТОВ «Єристівський ГЗК» Русланові Рибаку, провідному професіоналу з фінансово-економічної безпеки ПрАТ «Полтавський ГЗК» Олександрові Тулю, головному маркшейдеру гірничо-транспортного комплексу Служби технічного розвитку Маркшейдерського відділу ТОВ «Єристівський ГЗК» Олексієві Чорномору.