Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 7 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Кавалерійська, 2;
- пров. Сергія Петренка, 1-21;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- пров. Алли Горської, 4;
- вул. Василя Сліпака, 1-15;
- пров. Олександра Олеся, 3-43;
- вул. Ковальська, 8-29;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2, 3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32, 34, 36;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Березневий, 1-10;
- вул. Ковальська, 1-13;
- вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
- вул. Чумацький Шлях, 8-26;
- пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
- вул. Івана Приходька, 19-73;
- пров. Літературний, 4.
З 6.00 до 18.00
- пр. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Індустріальні;
- пров. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Індустріальні;
- квт.304;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. В. Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Є. Патона;
- вул. І. Мєчнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. М.Чурай;
- вул. М. Молочникова;
- вул. М. Таттарулі;
- вул. Можайського;
- вул. Н.Левицького;
- вул. О. Древаля;
- вул. Солов’їна;
- вул. Спасо-Преображенська;
- вул. Чернігівська;
- пров.Великокохнівський:
- пров. Індустріальний;
- пров. К. Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- пр. Великокохнівський;
- по. Сонячний;
- туп. Сонячний;
- вул. Вадима Пугачова, 37;
- пров. Княжий, 16;
- вул. Київська, 61-65Б;
- просп.Полтавський;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г.Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнібіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького.
З 8.00 до 20.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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