Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 7 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21;
  • вул. Республіканська, 98-138;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Космічна (р-н ринку);
  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 38А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А;
  • пров. Алли Горської, 4;
  • вул. Василя Сліпака, 1-15;
  • пров. Олександра Олеся, 3-43;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2, 3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Цегельна, 32, 34, 36;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • пров. Березневий, 1-10;
  • вул. Ковальська, 1-13;
  • вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
  • вул. Чумацький Шлях, 8-26;
  • пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
  • вул. Івана Приходька, 19-73;
  • пров. Літературний, 4.

З 6.00 до 18.00

  • пр. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Індустріальні;
  • пров. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Індустріальні;
  • квт.304;
  • вул. А. Ковальова;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. В. Холодної;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Є. Патона;
  • вул. І. Мєчнікова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. М.Чурай;
  • вул. М. Молочникова;
  • вул. М. Таттарулі;
  • вул. Можайського;
  • вул. Н.Левицького;
  • вул. О. Древаля;
  • вул. Солов’їна;
  • вул. Спасо-Преображенська;
  • вул. Чернігівська;
  • пров.Великокохнівський:
  • пров. Індустріальний;
  • пров. К. Скрябіна;
  • пров. Прибережний;
  • пров. Рівненський;
  • пров. Чорнобаївський;
  • пр. Великокохнівський;
  • по. Сонячний;
  • туп. Сонячний;
  • вул. Вадима Пугачова, 37;
  • пров. Княжий, 16;
  • вул. Київська, 61-65Б;
  • просп.Полтавський;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. Мрії;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г.Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнібіди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького.

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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