Кременчужанин Назар Петровський потребує допомоги, щоб уникнути інвалідизації

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 1

Кременчужанин Назар Петровський, яка має діагноз ММД (мінімальна мозкова дисфункція), потребує допомоги. Мама хлопчика Євгенія — з дитинства має інвалідність по зору, через що не може влаштуватись на роботу, а тато працює підсобником.

Мінімальна мозкова дисфункція — захворювання ЦНС, що характеризується рядом легких неврологічних симптомів. Важливу роль в лікуванні й соціальній адаптації дитини відіграє своєчасна корекція. Найбільшу ефективність показує комплексна робота.

Назар має порушення мовленнєвої та моторної сфер, дизартрію, проблеми при ковтанні й, відповідно, харчуванні. Для того, аби уникнути інвалідизації йому необхідна реабілітація. Дитина проходить її у ГО «Інклюзія без обмежень» з 2021 року. Місяць коштує 7 400 грн. На рік необхідно 88 200 грн.

Батьки вичерпали всі можливості оплачувати реабілітацію і просять допомоги у кременчужан.