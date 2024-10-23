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Надзвичайні новини

У Кременчуці ледь не згорів Renault Kangoo

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 175

Рятувальники впорались із займанням

22 жовтня о 15.39 у провулку Перекопському в Кременчуці горів легковик, повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив відсік двигуна автомобіля Renault Kangoo. За допомогою ствола типу Protek вони загасили пожежу, запобігши поширенню вогню на гараж. Пожежу ліквідували о 16.11.

Вогонь знищив моторний відсік та передні фари автомобіля, пошкодив лобове скло, крила та лакофарбове покриття. Однак автомобіль і гараж таки вдалося врятувати. Травмованих і загиблих немає.

Причиною займання вважають несправність електричної системи автомобіля.

Нагадаємо, того ж дня в Лютенській громаді Миргородського району згорів легковик.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: горів автомобіль пожежа
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