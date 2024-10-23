У Кременчуцькому районі двічі за вечір горів один і той самий будинок

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Причинами займання вважають коротке замикання електромережі в першому випадку та необережне поводження з вогнем у другому

22 жовтня до Служби порятунку двічі надходили повідомлення про пожежі в житловому будинку по вул. Заводська в селі Оболонь, Оболонської громади Кременчуцького району.

Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій, першу пожежу, що спалахнула о 17.22, надзвичайники ліквідували о 18.36. Другу, яка почалася о 22.34, вдалося повністю ліквідувати о 1.14 23 жовтня. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Внаслідок обох пожеж знищені: дерев'яне вікно, частину домашнього майна, очеретяна покрівля на дерев’яній обрешітці. Також вогонь пошкодив дерев'яну підлогу, стіни, дерев'яні вікна, двері та закопчено стіни й стелю будинку.

Причинами займання вважають коротке замикання електромережі в першому випадку та необережне поводження з вогнем у другому.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці горів легковик.