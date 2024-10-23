Вночі над Полтавщиною збивали безпілотники

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 209

Однак 9 безпілотників досі літають в повітряному просторі України

У ніч на 23 жовтня над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росіяни завдали удару по Україні 81 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 57 російських БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачені.

До 9 безпілотників досі літають в повітряному просторі України.

Нагадаємо, що російська армія атакує Україну новим типом дронів, які замість вибухівки несуть спеціальну лінзу.