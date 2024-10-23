У Полтаві рятувальники діставали автівку з водойми

22 жовтня о 19.43 на вул. Новаторській в Подільському районі Полтави легковик опинився у водоймі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Як стало відомо з оперативного зведення рятувальників, авто потрапило у воду внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, деталі якої поки невідомі.
Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою спеціального обладнання та автоцистерни витягли автівку з води.
Для проведення робіт залучалися співробітники аварійно-рятувальної частини та 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці горів легковик.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.