У Кременчуці 23 жовтня тимчасово відключать воду

Завтра, 23 жовтня, з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 13.00), у зв’язку з проведенням ремонту на водопровідній мережі у Кременчуці буде тимчасово припинено централізоване водопостачання за такими адресами:
Крім того, водопостачання буде відсутнє за наступними адресами:
На час відсутності водопостачання можна скористатись для технічного водопостачання трубчастими колодязями, які розташовані у вашому мікрорайоні. За запитами споживачів Кременчукводоканал може організувати підвіз води.
Після завершення аварійно-відновлювальних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Якщо вам потрібна додаткова інформація, можна звертатися у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 050-305-45-71, 067-403-97-86.
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