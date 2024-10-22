Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач

У Кременчуці 23 жовтня тимчасово відключать воду

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 304

 Мешканцям рекомендують зробити запас води та звертатися до водоканалу за додатковою інформацією

Завтра, 23 жовтня, з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 13.00), у зв’язку з проведенням ремонту на водопровідній мережі у Кременчуці буде тимчасово припинено централізоване водопостачання за такими адресами:

  • б-р Автокразівський, 7-83;
  • просп. Свободи, 14-54;
  • вул. Героїв Маріуполя, 20-107;
  • вул. Переяславська, 39/2-55А;
  • вул. Сержанта Мельничука, 3, 7, 9, 12А/37, 18;
  • пр. Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Нагірна, 4, 6А, 6Б, 6В;
  • вул. Підгірна, 15-38;
  • вул. Піщана, 15/10, 20, 21, 25;
  • вул. Хорольська, 50/1, 59, 63;
  • пров. Л. Євселевського, 3-19;
  • пров. А. Кущинського, 4, 4А, 6, 8;
  • пров. Кар’єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-34;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • пров. Піщаний, 17/11-27Б;
  • пров. Стрілецький, 16, 18;
  • пров. Фабричний, 13/1;
  • вул. Криворудна, 14;
  • туп. Козачий, 10/29.

Крім того, водопостачання буде відсутнє за наступними адресами:

  • вул. Героїв Крут, 1, 3, 5, 11, 13, 17;
  • просп. Лесі Українки, 76.

На час відсутності водопостачання можна скористатись для технічного водопостачання трубчастими колодязями, які розташовані у вашому мікрорайоні. За запитами споживачів Кременчукводоканал може організувати підвіз води.

Після завершення аварійно-відновлювальних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, можна звертатися у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 050-305-45-71, 067-403-97-86.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення води Кременчукводоканал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх