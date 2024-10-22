У Кременчуці 23 жовтня тимчасово відключать воду

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Мешканцям рекомендують зробити запас води та звертатися до водоканалу за додатковою інформацією

Завтра, 23 жовтня, з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 13.00), у зв’язку з проведенням ремонту на водопровідній мережі у Кременчуці буде тимчасово припинено централізоване водопостачання за такими адресами:

б-р Автокразівський, 7-83;

просп. Свободи, 14-54;

вул. Героїв Маріуполя, 20-107;

вул. Переяславська, 39/2-55А;

вул. Сержанта Мельничука, 3, 7, 9, 12А/37, 18;

пр. Арсенальний, 1-24/35;

вул. Нагірна, 4, 6А, 6Б, 6В;

вул. Підгірна, 15-38;

вул. Піщана, 15/10, 20, 21, 25;

вул. Хорольська, 50/1, 59, 63;

пров. Л. Євселевського, 3-19;

пров. А. Кущинського, 4, 4А, 6, 8;

пров. Кар’єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-34;

пров. Миргородський, 2-11;

пров. Піщаний, 17/11-27Б;

пров. Стрілецький, 16, 18;

пров. Фабричний, 13/1;

вул. Криворудна, 14;

туп. Козачий, 10/29.

Крім того, водопостачання буде відсутнє за наступними адресами:

вул. Героїв Крут, 1, 3, 5, 11, 13, 17;

просп. Лесі Українки, 76.

На час відсутності водопостачання можна скористатись для технічного водопостачання трубчастими колодязями, які розташовані у вашому мікрорайоні. За запитами споживачів Кременчукводоканал може організувати підвіз води.

Після завершення аварійно-відновлювальних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, можна звертатися у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 050-305-45-71, 067-403-97-86.