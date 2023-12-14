На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Роман Козубенко

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8 грудня 2023 року під час захисту територіальної цілісності України від російської агресії в районі селища Північне на Донеччині загинув військовий із Кременчука Роман Козубенко.

Чоловік служив із першого дня повномасштабного вторгнення, був солдатом.

У загиблого лишилися мати, син, брати та сестри.

Поховання Романа Козубенка відбудеться у п’ятницю, 15 грудня, а саме:

11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття родині та друзям загиблих військових.