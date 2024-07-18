У Полтаві в ДТП постраждав велосипедист

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18 липня близько 6.30 поблизу перехрестя вулиць Героїв Крут та Шолом-Алейхема у Полтаві в дорожньо-транспортній пригоді постраждав велосипедист, повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Mitsubishi, під керуванням 61-річного полтавця, зіткнувся із велосипедом. Унаслідок зіткнення 41-річний велосипедист отримав травми. Медики доставили чоловіка до лікарні.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що на автодорозі Київ — Харків — Довжанський між селами Нова Диканька та Циганське Полтавського району Kia Sportage збив велосипедиста.