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Електрошокером — по правопорушнику: поліції хочуть надати додаткові підстави для застосування спецзасобів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 110

 

Уряд схвалив законопроєкт, розроблений МВС щодо розширення підстав застосування електрошокерів поліцією

Кабмін схвалив законопроєкт, розроблений МВС України, «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію України» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів». Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

До статті 45 (Застосування спеціальних засобів) у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:

  • під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
  • під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
  • під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Станом на сьогодні в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

  • для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
  • для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

У законопроєкті передбачається заборона поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

— Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї, — написав Богдан Драп’ятий.

Нагадаємо, 22 травня 2024 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «вдосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями НГУ заходів примусу: фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки». Нацгвардія і зараз має право вживати певних заходів примусу до правопорушників. Новий законопроєкт значно спрощує порядок та умови їх застосування.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Кабмін законопроєкт електрошокер
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