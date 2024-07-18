Електрошокером — по правопорушнику: поліції хочуть надати додаткові підстави для застосування спецзасобів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 110

Кабмін схвалив законопроєкт, розроблений МВС України, «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію України» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів». Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

До статті 45 (Застосування спеціальних засобів) у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:

під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;

під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Станом на сьогодні в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

У законопроєкті передбачається заборона поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

— Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї, — написав Богдан Драп’ятий.

Нагадаємо, 22 травня 2024 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «вдосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями НГУ заходів примусу: фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки». Нацгвардія і зараз має право вживати певних заходів примусу до правопорушників. Новий законопроєкт значно спрощує порядок та умови їх застосування.