Електрошокером — по правопорушнику: поліції хочуть надати додаткові підстави для застосування спецзасобів

Уряд схвалив законопроєкт, розроблений МВС щодо розширення підстав застосування електрошокерів поліцією
Кабмін схвалив законопроєкт, розроблений МВС України, «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію України» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів». Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
До статті 45 (Застосування спеціальних засобів) у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:
Станом на сьогодні в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:
У законопроєкті передбачається заборона поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.
Нагадаємо, 22 травня 2024 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «вдосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями НГУ заходів примусу: фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки». Нацгвардія і зараз має право вживати певних заходів примусу до правопорушників. Новий законопроєкт значно спрощує порядок та умови їх застосування.
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