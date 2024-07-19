«Полтаваобленерго» запускає нові телефони для зв’язку зі споживачами

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 0

Працюватимуть ці телефони тільки на період дії графіків погодинних відключень

У «Полтаваобленерго» запустили нові телефони гарячих ліній. Це 28 номерів, розподілені по районах та громадах. Запуск цих номерів телефонів анонсував учора, 18 липня, під час брифінгу заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський. Сьогодні ж їхній перелік уже з’явився на сайті установи.

Запрацюють ці телефони із понеділка, 22 липня. За вказаними номерами 59 співробітників надаватимуть консультуватимуть споживачів про всі види відключень, зокрема їхні причини та тривалість. Телефонувати за ними номерами щодня з понеділка до п’ятниці із 8.00 до 20:00.

Кременчуцька об’єднана філія — 050 34 71 974;

Великокохнівська дільниця (колишній Кременчуцький район) — 050 03 54 289;

Глобинська дільниця (колишній Глобинський район) — 050 03 57 846;

Кобеляцька дільниця (колишній Кобеляцький район) — 050 32 57 738;

Козельщинська дільниця (колишній Козельщинський район) — 050 32 57 743;

Горішньоплавнівська дільниця (колишній Комсомольський район) — 050 32 57 751;

Семенівська дільниця (колишній Семенівський район) — 066 28 30 340;

Великокохнівська дільниця (колишній Кременчуцький район) — 050 03 54 289; Глобинська дільниця (колишній Глобинський район) — 050 03 57 846; Кобеляцька дільниця (колишній Кобеляцький район) — 050 32 57 738; Козельщинська дільниця (колишній Козельщинський район) — 050 32 57 743; Горішньоплавнівська дільниця (колишній Комсомольський район) — 050 32 57 751; Семенівська дільниця (колишній Семенівський район) — 066 28 30 340; Лубенська об’єднана філія — 050 34 72 022;

Гребінківська дільниця (колишній Гребінківський район) — 050 035 87 12;

Оржицька дільниця (колишній Оржицький район) — 066 28 27 643;

Пирятинська дільниця (колишній Пирятинський район) — 066 28 27 888;

Хорольська дільниця (колишній Хорольський район) — 066 28 30 360;

Чорнухинська дільниця (колишній Чорнухинський район) — 066 28 30 715;

Гребінківська дільниця (колишній Гребінківський район) — 050 035 87 12; Оржицька дільниця (колишній Оржицький район) — 066 28 27 643; Пирятинська дільниця (колишній Пирятинський район) — 066 28 27 888; Хорольська дільниця (колишній Хорольський район) — 066 28 30 360; Чорнухинська дільниця (колишній Чорнухинський район) — 066 28 30 715; Миргородська об’єднана філія — 050 34 72 031;

Гадяцька дільниця (колишній Гадяцький район) — 050 035 43 53;

Зіньківська дільниця (колишній Зіньківський район) — 050 32 57 542;

Красногорівська дільниця (колишній Великобагачанський район) — 050 34 71 972;

Лохвицька дільниця (колишній Лохвицький район) — 050 34 71 976;

Шишацька дільниця (колишній Шишацький район) — 066 28 30 970;

Гадяцька дільниця (колишній Гадяцький район) — 050 035 43 53; Зіньківська дільниця (колишній Зіньківський район) — 050 32 57 542; Красногорівська дільниця (колишній Великобагачанський район) — 050 34 71 972; Лохвицька дільниця (колишній Лохвицький район) — 050 34 71 976; Шишацька дільниця (колишній Шишацький район) — 066 28 30 970; Полтавська об’єднана філія — 066 28 27 920;

Диканська дільниця (колишній Диканський район) — 050 32 57 541;

Карлівська дільниця (колишній Карлівський район) — 050 32 57 737;

Котелевська дільниця (колишній Котелевський район) — 050 34 71 965;

Машівська дільниця (колишній Машівський район) — 050 34 72 030;

Новосанжарська дільниця (колишній Новосанжарський район) — 050 34 72 033;

Полтавська дільниця районних електромереж (колишній Полтавський район) — 066 28 29 072;

Решетилівська дільниця (колишній Решетилівський район) — 066 28 30 324;

Чутівська дільниця (колишній Чутівський район) — 066 28 30 961.

У «Полтаваобленерго» зазначають, що працюватимуть ці телефони тільки під час застосування графіків погодинних відключень світла.

Ввести нові номери телефонів для споживачів у «Полтаваобленерго» вирішили у зв’язку зі збільшенням кількості дзвінків на гарячу лінію.

Під час брифінгу Сергій Андрієвський повідомив, що якщо раніше за добу по області було близько 6 тисяч звернень від споживачів, то цього тижня їхня кількість збільшилася у десятки разів. Про збільшення кількості звернень до Кременчуцької філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго» підтвердив і керівник підприємства Ігор Петрусь 19 липня.