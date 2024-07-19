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Кількість звернень до Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» значно зросла — Петрусь

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 657

Наразі обленерго «максимально намагається зробити графіки такими, щоб соціальна напруга була якомога менша»

За останні тижні кількість звернень до Кременчуцької філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго» значно зросла. Зокрема, кременчужани досить часто скаржаться на «якість напруги» після увімкнення електроенергії. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь 19 липня. 

— У момент, коли подається напруга, створюється велике навантаження і виникає падіння напруги в мережах споживачів. Досить часто до нас звертаються щодо якості напруги — ми всі їх відпрацьовуємо, намагаємось людям все це пояснювати, максимально все відновлювати. Зараз зробити таким чином, щоб не вимикати (електроенергію — ред.) — ми розвалимо всю енергосистему України, — сказав Петрусь. 

Він додав, що наразі обленерго «максимально намагається зробити графіки такими, щоб соціальна напруга була якомога менша». 

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.

Поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня.  


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Полтаваобленерго електроенергія
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