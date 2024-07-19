На Миргородщині у пожежі загинув чоловік

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17 липня близько 14.00 у селі Рокита Миргородського району сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув 87-річний господар. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та рятувальники. Вони попередньо встановили, що у приватному будинку в селі Рокита сталася пожежа. Після повної ліквідації пожежі в одній із кімнат знайшли тіло господаря оселі, 1937 року народження, без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі або аварії, яка призвела до загибелі людей).

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 17 липня у Карлівці через несправність газового балона сталась пожежа — постраждало двоє людей.