У Карлівці через несправність газового балона сталась пожежа

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17 липня близько 22.00 на вулиці Заводській у Карлівці сталася пожежа. Попередня причина загорання — несправність переносного газового балона. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення про пожежу, на місце прибули слідчі та рятувальники, які локалізували пожежу. Унаслідок загорання, опіки отримали власники господарства (34-річна жінка та 36-річний чоловік). Вони не отримали тяжких травм.

Медики доставили їх до лікарні та після надання їм допомоги власники будинку змогли залишити медзаклад.

Нагадаємо, що Полтавщина — серед лідерів за кількістю пожеж протягом минулого тижня.