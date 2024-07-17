Полтавщина — серед лідерів за кількістю пожеж протягом минулого тижня

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 0

Найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах області зберігається до кінця тижня

Протягом останнього тижня Полтавщина опинилася серед лідерів за кількістю пожеж у лісах. Про це повідомляють у державному підприємстві «Ліси України».

За інформацією лісівників, лише за цей час в Україні було зафіксовано 28 лісових пожеж на площі 8,8 га. Зазвичай лісова пожежна охорона встигала вчасно відреагувати на загоряння, тож вогонь не ширився територією понад 0,3 га площі.

Найбільше пожеж сталося на Полтавщині та Дніпропетровщині. На другому місці – Київщина та Житомирщина. Незначні випадки траплялися на Чернігівщині, Харківщині та Черкащині.

Найвищий рівень пожежної небезпеки в області протримається до кінця цього тижня.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині горіло майже 2 га лісу.