На Полтавщині горіло майже 2 га лісу

Учора, 9 липня, на Полтавщині в одному х лісів сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Пожежа спалахнула у Руднянському лісництві неподалік Полтави. Як стверджують самі лінівники, виявити осередок загоряння їм вдалося за допомогою системи відеоспостереження.

Після визначення точних координат пожежі гасити вогонь виїхали пожежна техніка та працівники лісництва. На допомогу їм прийшли також і підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Лісівники кажуть, що через спекотну та суху погоду гасити вогонь було важко — він швидко розповсюджувався по значній території.

Локалізувати загоряння вдалося на площі 1,9 га. Вніслідок пожежі пошкоджені дерева віком від 9 до 74 років.

Також лісівники нагадують, нині у лісах області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тож відвідувати ліси на Полтавщині — заборонено.

Також лісівники наголошують, що за порушення правил пожежної безпеки в лісі передбачений штраф від 1530 до 4590 гривень. Для посадових осіб сума може сягати 15 300 грн. На території заповідників штраф вдвічі вищий.

Нагадаємо, лише за суботу, 6 липня, на Полтавщині сталися 14 пожеж у природі. У вогні вигоріли близько 8,5 га площі угідь.