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Нерухомість, заощадження: що задекларував керівник Полтавського обласного ТЦК та СП Трофіменко

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1 326 Коментарів: 2

Олексій Трофіменко очолює обласний ТЦК з жовтня 2023 року

За 2023 рік начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування Олексій Трофіменко задекларував нерухомість, авто, свої доходи та заощадження своєї родини. Про це стало відомо з декларації про доходи військового за 2023 рік. 

Олексій Трофіменко володіє квартирою у Сумах з 2021 року. Її офіцер придбав за 570 тисяч 800 гривень, житлова площа нерухомості — 92 м². З 2018 року військовий має земельну ділянку у Сумській області площею 1.76 га. Ціна ділянки на момент купівлі склала 65тис. 180 грн. 

Дружина начальника обласного ТЦК Надія Трофіменко з 2015 року володіє житловим будинком площею 112,2 м² та двома земельними ділянками з 2006 року на Сумщині. 

З транспорту Олексій Трофіменко має SKODA OCTAVIA 2007 року випуску. Машину військовий придбав у 2019 році за 28 тисяч гривень, вказано у декларації. 

У 2023 році військовий отримав 1 млн 92 тис. 383 грн за військову службу. Олексій Трофіменко також отримав дохід від надання майна в оренду для товариства з обмеженою відповідальністю «Білопілля Агро» у розмірі понад 8 тисяч гривень, соціальні виплати від департаменту соціального захисту Сумської міської ради — понад 11 тисяч гривень та відсоток від банку — майже 2 тис. грн. 

Як заощадження начальник ТЦК тримає на банківських рахунках понад 350 тисяч гривень, також має спільні заощадження разом з Надією Трофіменко — 2,5 тис. грн. У готівці подружжя має 43 тис. доларів. 

Відомо, що у 2022 році Олексій Трофіменко заробив на службі 1 млн 229 тис. 320, у 2021 році на посаді заступника командира його річна зарплата склала 329 тис. 470 грн.

— У 2023 році полковник Олексій Трофіменко 10 місяців отримував грошове забезпечення і додаткову грошову винагороду за попереднім місцем служби — з початку широкомасштабної агресії рф проти України він у складі свого підрозділу знищував російських окупантів на різних напрямках фронту, — йдеться у роз’ясненні Полтавського обласного ТЦК щодо заробітку офіцера у 2023 році. 

Нагадаємо, Олексій Трофіменко очолює Полтавський обласний територіальний центр комплектування з жовтня 2023 року. 

Що відомо про Олексія Трофіменка

Олексій Трофіменко народився у вересні 1974 року у Сумах. Закінчив Сумське вище артилерійське училище. Пройшов службовий шлях від командира артилерійського взводу механізованого полку до заступника командира окремої артилерійської частини Командування Сухопутних військ.

Учасник АТО/ООС. З початку широкомасштабної агресії РФ Олексій Трофіменко у складі свого підрозділу обороняв Україну на різних напрямках.

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Керівник Кременчуцького РТЦК задекларував свої доходи за 2023 рік: що вказав

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Автор: Телеграф Джерело фото: Полтавський обласний ТЦК та СП
Теги: ТЦК та СП декларація
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Коментарі: 2

13
OLDTROLL:
Сьогодні, 08:41

"З транспорту Олексій Трофіменко має SKODA OCTAVIA 2007 року випуску. Машину військовий придбав у 2019 році за 28 тисяч гривень, вказано у декларації." Хтось досі вірить у казки???? Шкоду за 1000 доларів??? Ха-ха-покажіть це перекупам))))


3 0
47
KVM:
Сьогодні, 09:10

Цитата: OLDTROLL

"З транспорту Олексій Трофіменко має SKODA OCTAVIA 2007 року випуску. Машину військовий придбав у 2019 році за 28 тисяч гривень, вказано у декларації." Хтось досі вірить у казки???? Шкоду за 1000 доларів??? Ха-ха-покажіть це перекупам))))

Якщо це перший продаж за рік, то продавець може поставити будь-яку ціну, адже такий продаж не обкладається податком. Хоч 1 грн. У документі про продаж від сервісного центру МВС відображається сума, яку заявив продавець. Звісно, що і задекларувати теперішній власник автівки мав ту суму, яка вказана у документі. "Щкода" 2007 року, яку від придбав у 2019 році (12-річну автівка), для полковника ЗСУ - це супер скромно.


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