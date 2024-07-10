Нерухомість, заощадження: що задекларував керівник Полтавського обласного ТЦК та СП Трофіменко

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1 326 Коментарів: 2

За 2023 рік начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування Олексій Трофіменко задекларував нерухомість, авто, свої доходи та заощадження своєї родини. Про це стало відомо з декларації про доходи військового за 2023 рік.

Олексій Трофіменко володіє квартирою у Сумах з 2021 року. Її офіцер придбав за 570 тисяч 800 гривень, житлова площа нерухомості — 92 м². З 2018 року військовий має земельну ділянку у Сумській області площею 1.76 га. Ціна ділянки на момент купівлі склала 65тис. 180 грн.

Дружина начальника обласного ТЦК Надія Трофіменко з 2015 року володіє житловим будинком площею 112,2 м² та двома земельними ділянками з 2006 року на Сумщині.

З транспорту Олексій Трофіменко має SKODA OCTAVIA 2007 року випуску. Машину військовий придбав у 2019 році за 28 тисяч гривень, вказано у декларації.

У 2023 році військовий отримав 1 млн 92 тис. 383 грн за військову службу. Олексій Трофіменко також отримав дохід від надання майна в оренду для товариства з обмеженою відповідальністю «Білопілля Агро» у розмірі понад 8 тисяч гривень, соціальні виплати від департаменту соціального захисту Сумської міської ради — понад 11 тисяч гривень та відсоток від банку — майже 2 тис. грн.

Як заощадження начальник ТЦК тримає на банківських рахунках понад 350 тисяч гривень, також має спільні заощадження разом з Надією Трофіменко — 2,5 тис. грн. У готівці подружжя має 43 тис. доларів.

Відомо, що у 2022 році Олексій Трофіменко заробив на службі 1 млн 229 тис. 320, у 2021 році на посаді заступника командира його річна зарплата склала 329 тис. 470 грн.

— У 2023 році полковник Олексій Трофіменко 10 місяців отримував грошове забезпечення і додаткову грошову винагороду за попереднім місцем служби — з початку широкомасштабної агресії рф проти України він у складі свого підрозділу знищував російських окупантів на різних напрямках фронту, — йдеться у роз’ясненні Полтавського обласного ТЦК щодо заробітку офіцера у 2023 році.

Нагадаємо, Олексій Трофіменко очолює Полтавський обласний територіальний центр комплектування з жовтня 2023 року.

Що відомо про Олексія Трофіменка

Олексій Трофіменко народився у вересні 1974 року у Сумах. Закінчив Сумське вище артилерійське училище. Пройшов службовий шлях від командира артилерійського взводу механізованого полку до заступника командира окремої артилерійської частини Командування Сухопутних військ.

Учасник АТО/ООС. З початку широкомасштабної агресії РФ Олексій Трофіменко у складі свого підрозділу обороняв Україну на різних напрямках.