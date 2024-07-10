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Кременчук, Освіта

КрНУ посів 59 місце у Консолідованому рейтингу серед інших вишів України

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 139

Загалом у рейтингу представлені 235 закладів вищої освіти України

У 2024 році Кременчуцький національний університет посів 59 місце в національному Консолідованому рейтингу. Торік заклад мав 63 місце. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького університету. 

Загалом у рейтингу представлені 235 закладів вищої освіти України. В університеті пояснили, що портал «Освіта.юа», що складав рейтинг, «враховував дані найбільш авторитетних національних рейтингів — «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен з цих рейтингів використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти». 

Що відомо про рейтинги «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт»

Як роз’яснюють у КрНУ, у рейтингу «Топ-200 Україна», складеному Центром міжнародних проєктів «Євроосвіта», використано дані прямих вимірів, виставлені на відкритих вебресурсах незалежних національних і міжнародних організацій.

Результати рейтингу «Scopus» засновані на показниках міжнародної наукометричної бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих університетом або його співробітниками у наукових виданнях.У рейтинговій таблиці ЗВО України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Рейтинг «Бал НМТ на контракт» містить інформацію про показники середнього бала національного мультипредметного тесту вступників, яких у попередньому, 2023 році, зараховано до вишів на навчання за контрактом.

Кременчуцький національний університет здобув у Консолідованому рейтингу-2024 59 місце і загальний бал 219 (Scopus– 26; «Топ-200 Україна» — 42; «Бал НМТ на контракт» — 151). 

Нагадаємо, у Полтавській ОВА розповіли, чи чекає кременчуцький університет скорочення.

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Автор: Телеграф
Теги: КрНУ
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