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Кременчук, Освіта

Кременчуцький національний університет увійшов до національного рейтингу «Топ-200 Україна 2024»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 233

 

Посідає університет 42-ге місце у рейтинзі і таким чином увійшов до Топ-50 найсильніших закладів вищої освіти України

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посів 42-ге місце у національному рейтинзі «Топ-200 Україна 2024». Про це повідомляють у пресслужбі університету.

Як зазначають працівники вишу, у порівнянні із 2023 роком, університет піднявся на 5 сходинок із 47-го місця. Таким чином КрНУ увійшов до Топ-50 найсильніших закладів вищої освіти України. Це найкращий результат серед вишів в області.

Вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2024» складали Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів.

Формували списки у рейтинзі за такими критеріями:

  • забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів;
  • врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів;
  • пріоритетність євроінтеграційних процесів.

У пресслужбі КрНУ додають, що університет з кожним роком покращує своє місце у цьому рейтинзі:

  • 2022р. — 56 місце;
  • 2023р. — 47 місце;
  • 2024р. — 42 місце.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцький виш посів 26 місце серед закладів вищої освіти України за показниками Scopus.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта КрНУ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського рейтинг
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