Кременчуцький національний університет увійшов до національного рейтингу «Топ-200 Україна 2024»

Посідає університет 42-ге місце у рейтинзі і таким чином увійшов до Топ-50 найсильніших закладів вищої освіти України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посів 42-ге місце у національному рейтинзі «Топ-200 Україна 2024». Про це повідомляють у пресслужбі університету.
Як зазначають працівники вишу, у порівнянні із 2023 роком, університет піднявся на 5 сходинок із 47-го місця. Таким чином КрНУ увійшов до Топ-50 найсильніших закладів вищої освіти України. Це найкращий результат серед вишів в області.
Вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2024» складали Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів.
Формували списки у рейтинзі за такими критеріями:
У пресслужбі КрНУ додають, що університет з кожним роком покращує своє місце у цьому рейтинзі:
Нагадаємо, нещодавно кременчуцький виш посів 26 місце серед закладів вищої освіти України за показниками Scopus.
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