Танкіст із Кременчука Ігор Троценко отримав відзнаку «Золотий хрест» за оборону Авдіївки

У лавах Збройних сил Ігор служив протягом 2018-2020 років, а потім повернувся на початку повномасштабного вторгнення
Танкіст із Кременчука Ігор Троценко отримав відзнаку «Золотий хрест» від колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного за оборону міста Авдіївка на Донеччині. Військовий поділився короткою історією свого бойового досвіду із журналістами Телеграфа.
Шлях у лавах Збройних сил України Ігор розпочав у 2018 році — близько року служив у взводі охорони 93-ї Окремої механізованої бригади. А потім ще близько року — у складі розвідувальної роти цієї ж ОМБр.
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чоловік повернувся до війська. Наразі Ігор служить у танковому батальйоні 53-ї ОМБр.
За понад два роки великої війни боєць встиг повоювати під Вугледаром, двічі мав ротацію до Бахмуту, а також близько року служив під Авдіївкою. Саме за оборону цього міста Ігор і отримав у грудні минулого року відзнаку «Золотий хрест» від колишнього Головногокомандувача Валерія Залужного.
А ще у вересні минулого року фотографію (6 фото) Ігоря опублікував на своїх сторінках у соцмережах Президент України Володимир Зеленський.
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Також військовий поділився із «Кременчуцьким Телеграфом» кадрами відео бойової роботи під Авдіївкою.
Нагадаємо, молодший сержант Олександр Назаренко, боєць 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр), отримав нагороди «Золотий хрест» та «Хрест хоробрих» за завдані втрати розрахунком під час штурмових дій та за надання медичної допомоги пораненому побратиму під час російських обстрілів.
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