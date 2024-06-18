Кременчужанин Олександр Назаренко отримав відзнаку «Золотий Хрест»

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До початку повномасштабного вторгнення Олександр служив за контрактом у Нацгвардії та працював у приватній британській охоронній компанії

Молодший сержант Олександр Назаренко, боєць 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр), отримав нагороди «Золотий хрест» та «Хрест хоробрих». Нагороди були отримані за завдані втрати розрахунком під час штурмових дій та за надання медичної допомоги пораненому побратиму під час російських обстрілів.

До початку повномасштабного вторгнення Олександр Назаренко проходив військову службу за контрактом у лавах Національної гвардії України, військової частини 3059. Після завершення контракту працював у приватній британській охоронній компанії, забезпечуючи охорону торгових суден у небезпечних районах Аденської протоки біля східного узбережжя Африки.

На початку повномасштабного вторгнення Назаренко повернувся до України та одразу мобілізувався до лав ЗСУ ТРО. Після пів року служби він перейшов до 3 ОШБр, 1-го штурмового батальйону, 3-ї штурмової роти, де був командиром мінометного розрахунку. Під час служби на Бахмутському напрямку біля Андріївки він отримав поранення. Після одужання був переведений до взводу інженерної розвідки для подальшого несення служби.