Судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино, офіс якого був і в Полтаві

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Організатори налагодили діяльність цілодобового кол-центру для спілкування із гравцями та приймання від них платежів

У Полтаві судитимуть чоловіків, які налагодили діяльність незаконного онлайн-казино. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Представники кіберполіції та детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування.

У лютому правоохоронці встановили організатора бізнесу, який налагодив злочинну схему та залучив до незаконної діяльності свого знайомого з навичками програмування. Чоловік створив сайт для проведення азартних ігор онлайн. А далі спільники рекламували послуги свого онлайн-казино у соціальних мережах.

Також чоловіки налагодили діяльність цілодобового кол-центру для спілкування із гравцями та приймання від них платежів. Працювали там операторами ще троє їхніх знайомих. А для конспірації вони залучали карткові рахунки третіх осіб.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях організаторів злочинного угрупування у Полтаві та Києві.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене. П’ятьох учасників угрупування судитимуть за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно БЕБівці викрили діяльність підпільного казино, яке діяло у підвалі приватного будинку на Лубенщині.