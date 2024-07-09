Театр ляльок «Оселі добра й радості» готує індонезійську казку

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 86

Аматорський театр ляльок при Кременчуцькому міському осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» готує лялькову виставу за мотивами індонезійської народної казки «Буслів подарунок».

— Це складна, кропітка творча робота: вистава повинна відображати стиль життя індонезійського народу, його традиції, побутові особливості… Треба зробити автентичні ляльки і декорації, національні костюми, підготувати музичне супроводження, яке передає настрій, традиції, культуру одного з островів Індонезії, — розповідає голова осередку Андрій Мельник.

Казка, над якою працює творча група Аматорського театру, народилася на острові Ява. Тому все повинно відповідати традиціям саме цього острова.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні Арієф Мухаммад Басаламах, який надав свій Почесний патронат, звертає увагу на цей соціально-культурний проєкт. Він запросив керівника проєкту Андрія Мельника, режисера — постановника вистави, співробітника Академії майбутнього Валентину Ржегак і адміністратора проєкту, першого заступника голови КМО СОІУ Жанету Симонян до себе в Посольство Індонезії.

Декілька годин гості з Кременчука разом з ІІІ секретарем посольства Вірою Зерліндою та співробітником політичного відділу dr. Прабово Хімаваном працювали над п'єсою.

— Це вже «вищій пілотаж»: спочатку була казка. Потім були «виписані діалоги», а тепер, колективно, враховуючи історико-культурні традиції острова Ява, корегувалися всі діалоги. Це дуже важливо: як спілкуються люди на цьому острові між собою, як «говорять» в індонезійській какзковій традиції, песик, півник, якій традиційний одяг у героїв казки на острові Ява… — підкреслює Андрій Мельник.

До тексту п'єси внесли чимало коректив. Потім до учасників творчого процесу приєднався і сам Пан Посол. Арієф Мухаммад Басаламах зазначив, що Посольство Індонезії в Україні буде брати активну участь в процесі підготовки вистави, тим більше, що юні актори теж із зацікавленістю ставляться до цієї творчої роботи.

Нагадаємо, юні актори аматорського театру ляльок, який діє при «Оселі добра та радості» Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України, повернулися з Литви, де перебували протягом тижня на запрошення мерії міста Алітус.