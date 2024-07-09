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Де у середу у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи 

У середу, 10 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар'єрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11, 12, 14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1;
  • вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • пров. Ємельяненко, 3;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • вул. Космічна, 7А-20;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • вул. Небесної Сотні, 2;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівний, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Левка Лук’яненка, 3/27;
  • вул. Майора Борищака, 16-25;
  • пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;
  • вул. Ливарна, 1А-10;
  • пров. Ливарний, 3-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Михайла Драгоманова, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3, 4, 5;
  • вул. Б.Хмельницького, 5Г-58/1;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8;
  • вул.Євгена Коновальця, 7/1, 9/2;
  • вул. Недогарська, 5/8-24/15;
  • пров. Недогарський, 3-16;
  • вул. Нова, 15/14-28;
  • вул. Прирічна,1-10;
  • вул. Тракторна, 3/17/72;
  • вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;
  • вул. Барвінкова, 1-30;
  • вул. Рокитнянська, 27С;
  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;
  • вул. Якова Петруся, 31-132.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Гірська, 4-11;
  • пр. Георгія Петька, 3-49;
  • пров. Івана Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 32-59;
  • пр. Людмили Корабліної, 4-50;
  • вул. Соломії Крушельницької, 87-137А;
  • вул. Черкаська, 15.

З 8.00 до 18.00

  • просп. Свободи, 172, 172А, 172В;
  • вул. Вадима Пугачова.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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