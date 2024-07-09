Де у середу у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 10 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар'єрний, 7-12;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1;

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;

просп. Полтавський, 142-174;

пров. Ємельяненко, 3;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

вул. Космічна, 7А-20;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

вул. Джерельна, 16, 18;

пров. Рівненський, 1-44;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівний, 2/34-16;

пр. Житлобудівний, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Левка Лук’яненка, 3/27;

вул. Майора Борищака, 16-25;

пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;

вул. Ливарна, 1А-10;

пров. Ливарний, 3-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Михайла Драгоманова, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5;

вул. Б.Хмельницького, 5Г-58/1;

пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8;

вул.Євгена Коновальця, 7/1, 9/2;

вул. Недогарська, 5/8-24/15;

пров. Недогарський, 3-16;

вул. Нова, 15/14-28;

вул. Прирічна,1-10;

вул. Тракторна, 3/17/72;

вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;

вул. Барвінкова, 1-30;

вул. Рокитнянська, 27С;

вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;

вул. Якова Петруся, 31-132. З 6.00 до 18.00 вул. Гірська, 4-11;

пр. Георгія Петька, 3-49;

пров. Івана Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька, 32-59;

пр. Людмили Корабліної, 4-50;

вул. Соломії Крушельницької, 87-137А;

вул. Черкаська, 15. З 8.00 до 18.00 просп. Свободи, 172, 172А, 172В;

вул. Вадима Пугачова. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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