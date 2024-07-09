Як дізнатись про відкриття виконавчого провадження у разі накладання штрафу ТЦК — Мінюст

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Побачити цю інформацію можна в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП), не відвідуючи при цьому орган державної виконавчої служби

За порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може накладати на них штраф розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це передбачено статтею 210 КУпАП.

Якщо особа не поспішає сплатити цей штраф у добровільному порядку, стосовно неї відкривається виконавче провадження, наслідком чого може стати арешт коштів на рахунках боржника, подальше списання коштів з цих рахунків для сплати штрафу, а також арешт майна боржника з метою його подальшої реалізації з тією ж метою.

— Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації, — наголошується у повідомленні.

У Міністерстві юстиції України роз’яснили, як дізнатись про відкриття виконавчого провадження у разі отримання штрафу від ТЦК та СП.

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Побачити цю інформацію можна в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП), не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

— Автоматизована система виконавчого провадження — це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу, - йдеться у повідомленні.

Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі на за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

У Мінюсті зазначають, що вільний та безоплатний доступ до інформації АСВП забезпечує Мінюст на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу. Інформація також містить відомості й про час її розміщення.

Термін оновлення облікових даних не продовжуватимуть, а за останній тиждень це зробили понад півмільйона військовозобов’язаних

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, щоб не отримати штраф від ТЦК потрібно до 16 липня оновити свої військово-облікові дані у застосунку «Резерв+», ЦНАП чи ТЦК та СП.

Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.