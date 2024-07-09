У Полтаваобленерго оприлюднили графіки відключень, що діятимуть 10 липня

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 818 Коментарів: 1

На Полтавщині 10 липня планують вимикати по 2 та 3 черги

10 липня на Полтавщині застосовуватимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Години застосування графіків:

з 00:00 до 01:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf;

з 01:00 до 06:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC2.pdf;

з 06:00 до 10:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf;

з 10:00 до 13:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC2.pdf;

з 13:00 до 24:00 графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf

Нагадаємо, на Полтавщині працюють над тим, щоб включити у графіки відключень побутових споживачів, чиї оселі заживлені від однієї лінії з об'єктом критичної інфраструктури. Про це повідомив технічний директор підприємства «Полтаваобленерго» Сергій Гудзь під час брифінгу 5 липня.