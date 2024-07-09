Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

У Полтаваобленерго оприлюднили графіки відключень, що діятимуть 10 липня

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 818 Коментарів: 1

На Полтавщині 10 липня планують вимикати по 2 та 3 черги

10 липня на Полтавщині застосовуватимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Години застосування графіків:
з 00:00 до 01:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf;
з 01:00 до 06:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC2.pdf;
з 06:00 до 10:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf;
з 10:00 до 13:00 - графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC2.pdf;
з 13:00 до 24:00 графік https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf 

Нагадаємо, на Полтавщині працюють над тим, щоб включити у графіки відключень побутових споживачів, чиї оселі заживлені від однієї лінії з об'єктом критичної інфраструктури. Про це повідомив технічний директор підприємства «Полтаваобленерго» Сергій Гудзь під час брифінгу 5 липня. 

0
Автор: Телеграф Джерело фото: Freepik
Теги: ГПВ Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

984
Andron777:
Сьогодні, 21:13

Шо за маячня? Тільки но люди біль менш пристосувались до поняття графіків, як знову новшесьва. Дають погодинні посилання які доречі не працюють. Що там взагалі ''курять'' в тому полаваобленерго?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх