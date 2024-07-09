Фотофакт: який вигляд має льодова арена «Айсберг» у Кременчуці, коли команда у відпустці

9 липня на фейсбук-сторінці хокейного клубу «Кременчук» з'явилися світлини, на якій видно, який вигляд має льодова арена «Айсберг» у міжсезоння.

Нагадаємо, що «Кременчук» подав попередню заявку на участь у Чемпіонаті України з хокею в сезоні-2024/25, а також, що у новому сезоні клуб гратиме з оновленим тренерським складом. Новим головним тренером «Кременчука» став очільник молодіжної збірної України Андрій Срюбко, його асистентом Денис Ісаєнко, тренером воротарів — Ігор Єдапін.