У хокейного клубу «Кременчук» — новий головний тренер

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Ним став став очільник молодіжної збірної України Андрій Срюбко

У новому сезоні хокейний клуб «Кременчук» гратиме із оновленим тренерським складом. Про це 2 суботу, 6 липня, повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.

Новим головним тренером «Кременчука» став очільник молодіжної збірної України Андрій Срюбко. Для нього це буде перший досвід роботи з клубом.

Разом зі Срюбком до тренерського складу команди увійшли асистент Денис Ісаєнко та тренер воротарів Ігор Єдапін.

У сезоні 2022/23 Ісаєнко грав за «Кременчук» як оборонець, а тепер разом із новим головним тренером, поведуть клуб у боротьбі за титул чемпіона.

Ігор Єдапін єдиний представник оновленого тренерського складу «Кременчука», який працював на своїй посаді і у минулому сезоні.

Нагадаємо, хокейний клуб «Кременчук» одним із перших подав попередню заявку на участь у Чемпіонаті України з хокею в сезоні-2024/25.