Уночі в небі над Полтавщиною сили ППО збивали ворожі безпілотники

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 1 051

Мобільні вогневі групи збили усі дрони, які армія РФ випустила по Україні

У ніч на неділю, 7 липня, на Полтавщині працювало ППО — мобільні вогневі групи збивали російські безпілотники. Про це у ранковому зведенні повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Уночі противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів».

Збивали дрони і на Полтавщині.

Повітряну тривогу в області оголосили 6 липня о 23.58, а відбій пролунав о 03.09. Тоді ж Повітряні сили попереджали про групу шахедів у напрямку Кременчука.

Також російські безпілотники збивали і у Кіровоградській, Харківській та Сумській областях.

Нагадаємо, минулої ночі на Полтавщині теж працювало ППО. Тоді ж мешканці Кременчука могли чути вибухи — відлуння долинало із сусідньої Кіровоградщини.