Плями від ягід: позбутися легко і просто — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:58 Переглядів: 216

Складні плями від ягід не можна терти милом

Плями від ягід в'їдливі і погано піддаються пранню. Але якщо діяти швидко і знати технологію, з ними можна впоратися. Старі сліди також добре піддаються обробці, але для цього слід використовувати правильні засоби

Як вивести пляму від ягід у домашніх умовах

Якщо ви щойно забруднилися, помістіть пляму під струмінь гарячої води. Поки забруднення не встигло в'їстися, воно швидко відійде. Мило не можна використовувати, адже воно створить лужне середовище, яке вступить у реакцію з пігментом. Він миттєво проникне глибоко в тканину, стане синьо-фіолетовим. Тоді реанімація одягу стане значно складнішою.

Малина, суниця, порічки — візьміть 1 чайну ложку оцту, 1 чайну ложку лимонного соку та намочіть серветку. Потім акуратно протріть пляму.

Чорниця, смородина, шовковиця — промийте пляму в холодній воді, потім візьміть лимонний сік і нанесіть на забруднення, залиште на кілька хвилин. Якщо пляма не зникла, варто повторити.

Плями від ягід можна швидко відчистити за допомогою розчину води та перекису водню (у співвідношенні 10:1).

Ягідні плями відмивають від країв до центру, тоді вони швидше зникають.

Як позбутися плям від ягід на білому

Випрати плями від ягід на білій тканині можна за допомогою таких способів:

72% оцтова кислота — сміливо наносьте на тканину, чекайте 15 хвилин, потім ополіскуйте і періть звичайним способом;

свіжий зріз лимона або кашка з порошку лимонної кислоти та води — цим можна замінити оцтову кислоту;

перекис водню — нанесіть на пляму, залиште на 10 хвилин, потім змийте, потрібно одразу випрати річ, щоб не залишилося жовтої плями;

кип'ятіння — для застарілих плям. Поки вода закипає, нанесіть на пляму оцет, додайте у воду трохи відбілювача, прокип'ятіть одяг упродовж 20 хвилин, а потім виперіть звичайним способом.

Як вивести пляму від ягід на кольоровому

Якщо ви впевнені, що тканина не линяє, можна використовувати 72% оцтову кислоту або 9% столовий оцет. Це найшвидший спосіб позбутися забруднень від ягід. В іншому разі вам допоможуть такі методи:

кисле молоко;

нашатирний спирт;

медичний спирт + сіль (розвести до стану кашки);

подрібнена в порошок таблетка аспірину;

курячий білок і три краплі гліцерину (розмішати);

сода + борна кислота (в рівних пропорціях).

Будь-який із цих розчинів нанести на пляму, залишити на 15-30 хвилин (забруднення має потьмяніти), прополоскати річ у гарячій воді, а потім випрати з милом. Процедуру можна повторювати 2-3 рази за необхідності.