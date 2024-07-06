Помер колишній кандидат на посаду мера Кременчука Олександр Бортник

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 2 095 Коментарів: 1

За інформацією джерел, помер чоловік після поранення

Сьогодні, 6 липня, стало відомо про смерть колишнього кандидата на посаду мера Кременчука у 2010 році, учасника війни в Афганістані Олександра Бортника. Про це у фейсбуці повідомив вчитель фізики чоловіка, а нині — директор Кременчуцької школи № 16 Олексій Довбня.

Як повідомляють джерела «Кременчуцького Телеграфа», помер Олександр Бортник після поранення. Знайомі чоловіка додають, що він був тяжко поранений під час виконання бойового завдання по захисту України.

Що відомо про Олександра Бортника

Народився Олександр у селі Вільна Терешківка Кременчуцького району. Закінчив кременчуцьку школу № 3, далі навчався Кременчуцькому міському професійно-технічному училищі № 16, де здобув професію тесляра-верстатника.

Із вересня 1986 року по липень 1988 року чоловік служив в Афганістані.

Після демобілізації Бортник працював водієм у Кременчуці, протягом 1990-1995 років — у кременчуцькому клубі воїнів-інтернаціоналістів, наступні два роки був менеджером приватного підприємства.

Упродовж 1997-2003 років перебував на посаді голови Кременчуцької Спілки ветеранів війни в Афганістані.

З серпня 2002 року — голова Правління ЗАТ «Укртранснафтабезпека».

Протягом 2003-2005 років працював у Національній Акціонерній Компанії «Нафтогаз України» на посадах Генерального директора ДП «Нафтогазбезпека» та заступника начальника Департаменту безпеки НАК «Нафтогаз України» м. Київ.

У 2010 році Олександр Бортник висував свою кандидатуру на посаду міського голови Кременчука від Соціалістичної партії України.

Протягом 2013-2014 років брав активну участь у Євромайдані. У лютому 2014 року ексклюзивно розповів «Кременчуцькому Телеграфу», чому вийшов на Майдан та чию позицію підтримує.

У липні 2018 року Олександр Бортник отримав орден «За мужність» ІІ ступеня на розширеному засіданні колегії Полтавської ОДА за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

У чоловіка лишилися дружина, двоє синів та дві доньки.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Бортника.