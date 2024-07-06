Помер колишній кандидат на посаду мера Кременчука Олександр Бортник

Сьогодні, 6 липня, стало відомо про смерть колишнього кандидата на посаду мера Кременчука у 2010 році, учасника війни в Афганістані Олександра Бортника. Про це у фейсбуці повідомив вчитель фізики чоловіка, а нині — директор Кременчуцької школи № 16 Олексій Довбня.
Як повідомляють джерела «Кременчуцького Телеграфа», помер Олександр Бортник після поранення. Знайомі чоловіка додають, що він був тяжко поранений під час виконання бойового завдання по захисту України.
Народився Олександр у селі Вільна Терешківка Кременчуцького району. Закінчив кременчуцьку школу № 3, далі навчався Кременчуцькому міському професійно-технічному училищі № 16, де здобув професію тесляра-верстатника.
Із вересня 1986 року по липень 1988 року чоловік служив в Афганістані.
Після демобілізації Бортник працював водієм у Кременчуці, протягом 1990-1995 років — у кременчуцькому клубі воїнів-інтернаціоналістів, наступні два роки був менеджером приватного підприємства.
Упродовж 1997-2003 років перебував на посаді голови Кременчуцької Спілки ветеранів війни в Афганістані.
З серпня 2002 року — голова Правління ЗАТ «Укртранснафтабезпека».
Протягом 2003-2005 років працював у Національній Акціонерній Компанії «Нафтогаз України» на посадах Генерального директора ДП «Нафтогазбезпека» та заступника начальника Департаменту безпеки НАК «Нафтогаз України» м. Київ.
У 2010 році Олександр Бортник висував свою кандидатуру на посаду міського голови Кременчука від Соціалістичної партії України.
Протягом 2013-2014 років брав активну участь у Євромайдані. У лютому 2014 року ексклюзивно розповів «Кременчуцькому Телеграфу», чому вийшов на Майдан та чию позицію підтримує.
У липні 2018 року Олександр Бортник отримав орден «За мужність» ІІ ступеня на розширеному засіданні колегії Полтавської ОДА за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.
У чоловіка лишилися дружина, двоє синів та дві доньки.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Бортника.
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