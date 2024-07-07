У Кременчуці у Дніпрі потонула людина

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Учора, 6 липня, близько 19.40 на набережній Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці у Дніпрі потонула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної сліжби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, працівники комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» проводили водолазно-пошукові роботи, проте потопельника так і не знайшли.

Сьогодні, 7 липня, пошукові роботи продовжуються. На допомогу рятувальникам залучені також і представники слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 липня, у цьому ж районі Кременчука потонув 59-річний місцевий мешканець. Його витягла з води дружина, вона ж викликала поліцію та «швидку», однак врятувати чоловіка не вдалося.