На Дніпрі у Кременчуці потонув чоловік

5 липня у Кременчуці потонув чоловік, повідомило Кременчуцьке райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Нещасний випадок стався на Дніпрі, в дачному кооперативі на наб. Лейтенанта Дніпрова.
Чоловік потонув під час відпочину. Його витягла з води дружина, вона ж викликала поліцію та «швидку», однак врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо, що за червень на Полтавщині потонуло 11 людей.
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