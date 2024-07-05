На Дніпрі у Кременчуці потонув чоловік

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 108

Його з води дістала дружина

5 липня у Кременчуці потонув чоловік, повідомило Кременчуцьке райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Нещасний випадок стався на Дніпрі, в дачному кооперативі на наб. Лейтенанта Дніпрова.

Чоловік потонув під час відпочину. Його витягла з води дружина, вона ж викликала поліцію та «швидку», однак врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, що за червень на Полтавщині потонуло 11 людей.