Завтра на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного знеструмлення

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У суботу, 6 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

З 00.00 до 17.00 та з 22.00 до 24.00 вимикатимуть світло по дві черги.

З 17.00 до 22.00 графік з вимкненням трьох черг.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.

Також завтра діятиме графік планових знеструмлень, пов'язаних з ремонтом електромереж.