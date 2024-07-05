Завтра на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного знеструмлення

У суботу, 6 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
З 00.00 до 17.00 та з 22.00 до 24.00 вимикатимуть світло по дві черги.
З 17.00 до 22.00 графік з вимкненням трьох черг.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
Також завтра діятиме графік планових знеструмлень, пов'язаних з ремонтом електромереж.
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