Медики «швидкої» у Кременчуці продовжують відстоювати свої права. Керівництво ж не розділяє їхнє обурення

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«Кременчуцький Телеграф» продовжує слідкувати за ситуацією, що склалася на Кременчуцькій станції швидкої допомоги: медики виїзних бригад продовжують відстоювати свою позицію і не підписують посадові інструкції, де зазначено, що вони можуть виїздити на виклики по одному. Керівництво ж станції «швидкої» стверджує, що раніше таких ситуацій не виникало: посадові інструкції розробляють на основі попередніх. А в минулих роках і лікарі, і фельдшери їх підписували

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» знову зустрілися із медиками Кременчуцької станції швидкої допомоги. Працівники виїзних бригад продовжують відстоювати свої права і не погоджуються із пунктами посадових інструкцій та колективного договору. У них зазначено, що у разі необхідності медики можуть виїжджати на виклик по одному, а не по двоє у бригаді, як це відбувається зараз.

Цього разу нам вдалося поговорити і з очільником Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Юрієм Малинкою. Він стверджує, що наразі триває підготовка до реформи виїзних бригад, а цей процес довготривалий. До того ж раніше його колеги підписували посадові інструкції із аналогічним пунктом, і наразі йому таке обурення від колективу не зрозуміле.

«Хто визначатиме цю необхідність?»

Від колективу із журналістами знову спілкуються лікар виїзної бригади Сергій Миргородський та фельдшер виїзної бригади, голова новоствореної профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.

— Я разом з головою профспілки є членами комісії, яка розробляє колективний договір. І коли постало питання ц ього пункту, в якому складі бригади повинні працювати, більшість членів комісії виступили за те, щоб не вносити цей пункт і працювати по одній особі на лінії. Перший раз це питання відклали на наступне засідання комісії. Проте на наступному засіданні комісії цей пункт із колективного договору категорично викинули і сказали, що розмови про те, що буде два медичних працівника працювати на лінії на бригаді, не буде у нас. Бо якщо у бригаді працюватиме два медичні працівники, тоді кількість бригад доведеться скорочувати, — розповідає лікар Миргородський.

Чоловік розповідає, що одночасно з цим медикам надали посадові інструкції про роботу, датовані 15 квітня 2024 року. І там уже був внесений пункт, що при необхідності медик може виїжджати на виклик один.

— Хто цю необхідність визначатиме, ми не знаємо. Але тенденція у нас така, що усе тимчасове рано чи пізно стає постійним.

Стосовно реформи бригад екстреної медичної допомоги, яке відбудеться із початку 2025 року, лікар говорить, що навчити водія бути медичним техніком доволі важко.

Також чоловік пригадує, що кілька років тому медичний склад виїзних бригад був більшим:

— Років 3-4 тому у складі бригади у нас були лікар, фельдшер і санітар — медичний працівник без медичної освіти. Проте тоді наші керівники забороняли медпрацівникам без медосвіти допомагати медпрацівникам з медичною освітою навіть ампулу з ліками відкрити чи ті ж самі ліки у шприц набрати. Вони мали лиш принести сумку, апаратуру, залишити їх і все.

Не розуміє Сергій Миргородський і те, як проводитиметься в майбутньому диференціація викликів за складністю.

— Буває, що людина викликає «швидку» спокійно, приїздиш на виклик — а там складна ситуація. Бо ж навпаки: викликаючий в істериці, а насправді ж там звичайна нежить. То хто і як визначатиме, направити до хворого одного лікаря чи парамедика, чи тут уже випадок складніший і потрібно відправляти лікарську бригаду?

Також лікар додає, що на їхній станції переважно дотримуються того, що медики на виклик виїжджають по двоє. Хоча іноді дійсно доводиться фельдшеру виїздити до хворого із медпрацівником без медичної освіти.

Розповів Миргородський і про навантаження на бригади «швидкої». Говорить, за добу на їхню станцію надходить близько 115-130 викликів.

— За добу це 8-10 викликів в середньому на одну бригаду. Це в літній час. А взимку буде ще більше, тому що зросте кількість застуд та вірусних інфекцій.

«Нас, як профспілку, не сприймають»

Фельдшерка виїзної бригади Оксана Свинаренко наголошує: одна людина не зможе надати якісну медичну допомогу.

— Парамедик і медичний технік — це будуть просто перенавчені люди. Медичний технік — це взагалі перенавчений водій, тобто людина без медичної освіти. Ми ж хочемо, щоб нас почули скрізь: одна людина не може надавати якісну медичну допомогу. Ми живемо у такі часи, що задіяні мають бути не дві руки, а якомога більше рук. Ситуації ж бувають різні: і ДТП, і прильоти — ми ж скрізь виїжджаємо.

Жінка наголошує: людина без медичної освіти юридично не має права надавати допомогу хворому. Хіба що зможе виконувати якісь окремі дії.

За словами Оксани, спочатку вони намагалися залагодити цю ситуацію зі своїм керівництвом. Але це не вдалося зробити, тому й винесли її на загал.

— Лікарські бригади — це одне, окремо йдуть фельдшерські бригади. А парамедична бригада — це уже зовсім інші інструкції. Ми усе це проговорювали, але з нами, як із профспілкою, не погоджують зміну істотних умов праці. Колектив до нас звернувся — ми ж не можемо не реагувати.

Фельдшерка наголошує: реформа екстреної медичної медицини розпочнеться із 2025 року.

— Нам же це прописують у посадові інструкції вже зараз. Як можна прописати зараз те, чого ще немає? До наступного року треба дожити, ніхто не знає, які до того часу зміни у законодавстві ще будуть.

За словами пані Оксани, така ситуація у них на станції складається не вперше.

— Минулого року уже хотіли, щоб ми працювали по одному у бригаді. Хоча раніше у нас таке і було: лікар або фельдшер і молодша медична сестра. Завдяки тому, що ми почали піднімати це питання, почали писати спочатку на місцеві, потім на центральні органи влади, звертатися скрізь — і це питання ніби врегулювали. Рік нас не чіпали, і ми працювали у повному складі.

Хоча, жінка пригадує, умови роботи у минулому році у них буди не найкращі.

— Нас і цькували, нам і двері блокували. А влітку минулого року взагалі довелося працювати у таких умовах, про які навіть згадувати страшно. Шкода, що немає зараз тих людей, які могли б усе це підтвердити і детальніше розповісти. І як би нам не казали, що в таких умовах працюють медики по всій області, ми знаємо, що це далеко не так.

Нещодавно на сайті Полтавської облвійськадміністрації з’явилося відео з виступом керівника обласної станції екстреної медичної допомоги Дмитра Лавренка. Проте, за словами пані Оксани, не вся інформація із цього відео відповідає дійсності.

— На відео наш керівник сказав, що Кременчук отримує квоту у розмірі 30 працівників на місяць на преміювання. Проте у нас є підтверджуючі документи, що це не Кременчук отримує ці 30 премій, а увесь Кременчуцький район. Також нам не надходять кошти на підвищення і диференціацію заробітної плати за категорію, стаж і тому подібне. На нас немає коштів. А от собі керівництво призначає премії, які значно перевищують їхній посадовий оклад. Проте це преміювання керівництва з нами теж ніхто не погоджує.

Що говорить керівництво

Цього разу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися із керівником Кременчуцької станції «швидкої» Юрієм Малинкою. Чоловік говорить, щиро не розуміє, чому обговорення колективного договору викликало у його працівників таке обурення.

— Ця посадова інструкція, якою вони зараз оперують, складена на основі типової посадової інструкції. Складає їх центр у Полтаві, не ми. Обурив працівників пункт, який звучить так «задля забезпечення безперебійної роботи служби екстреної медичної допомоги, фельдшер у разі нагальної потреби, екстрений, критичний виклик, надзвичайна ситуація, може бути направлений на виклик до початку робочої зміни, за умови готовності бригади, затриманий після закінчення зміни для продовження роботи, направлений за межі території обслуговування станції, підстанції, самостійно, без іншого медичного працівника.» Так само звучить цей пункт і у лікарській посадовій інструкції. Але ці пункти практично слово в слово дублюють пункти із посадових інструкцій, затверджених у 2022 році. І під ними є підписи усіх лікарів. Аналогічна ситуація із посадовими інструкціями і для фельдшерів, затвердженими у 2019 році — їх тоді теж усі працівники підписали.

Юрій Малинка наголошує, що наразі у Кременчуці ні одна бригада не виїжджає на виклик у складі одного медпрацівника.

— На початку року у нас працювали 13-14 бригад. Проте близько місяця тому ми були змушені перейти на 12 бригад, бо люди хворіють, люди у відпустках. Але два працівники на виклик так і виїжджають.

Розповів керівник «швидкої» і про реформу, яка запланована на 2025 рік. Каже, це буде процес довготривалий.

— Цей процес ніхто не прискорить тому, що у нас ще немає ані медичних техніків, ані парамедиків. Для цього потрібне навчання і перенавчання працівників. Ніхто не сказав, що це буде обрубано одним ударом. У нас продовжать працювати і лікарські, і фельдшерські бригади. Проте поступово їх будемо замінювати на бригади парамедиків. Таке запроваджується по всій Україні, і це дасть змогу нам наблизитися до європейських стандартів.

Юрій Малинка додає: для переформатування бригад їм потрібно буде змінювати штат працівників.

— На даний час на швидкій допомозі практично більша половина водії пенсійного віку. Не кожен такий водій зможе впасти на коліна і проводити реанімаційні заходи. Нам треба набрати молодих, енергійних хлопців, які можуть працювати на швидкій допомозі.

Лікар також розповів, що попри керівну посаду, не покинув виїзну роботу.

— Я й досі працюю інколи ночами на викликах. І траплялося таке, що разом з водієм доводилося проводити реанімаційні заходи.

Також чоловік наголошує, що наразі працівників Кременчуцької станції швидкої ще не почали перенавчати на парамедиків чи медичних техніків. Наразі ж він намагається поповнити бригади новими працівниками.





«Кременчуцький Телеграф» продовжить стежити за ситуацією навколо станції екстреної медичної допомоги у місті та інформуватиме своїх читачів щодо неї.



