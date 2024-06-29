«Ми вимагаємо дати нам можливість працювати, як і раніше»: медики кременчуцької «швидкої» виступають проти реорганізації виїзних бригад

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 1 668

Персонал Кременчуцької міської станції швидкої допомоги звертається за підтримкою до громадськості міста та усієї Полтавської області. Говорять, керівництво планує реорганізувати виїзні бригади: замість двох медиків на виклик до пацієнтів має виїжджати один. Колектив категорично проти цього: за їх словами, у першу чергу це відобразиться на якості наданої медичної допомоги

У суботу, 29 червня, майже увесь персонал виїзних бригад Кременчуцької міської станції швидкої допомоги Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зібрався, аби колективно звернутися до громади Кременчука та усієї Полтавщини. Працівники говорять, що керівництво планує переформатовувати виїзні бригади: замість двох медпрацівників на виклик до пацієнта має виїжджати один. Таким чином збільшиться кількість бригад на зміні. Але самі ж медики протестують: стверджують, що самотужки надати необхідну допомогу пацієнту практично неможливо. А бувають і тяжкі випадки, коли потрібно проводити й реанімаційні дії на місці. Тож персонал просить дати їм працювати, як і раніше, у складі двох медпрацівників у бригаді.

Звернення працівників

Від усього колективу до громадськості звертаються лікар виїзної бригади Сергій Миргородський та фельдшер виїзної бригади, голова новоствореної профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.

— Наш колектив зібрався для того, щоб звернутися до громадян Полтавщини з проханням нам допомогти. Тому що наше керівництво, керівництво обласного центру, порушуючи усі законодавчі вимоги, планує юридично ввести виїзди бригади «швидкої» у складі одного медичного працівника. А це порушує постанову Кабміну № 1114 від 21.11.2012. Там зазначено, що у складі виїзної бригади мусять знаходитися мінімум двоє працівників із медичною освітою: лікар і фельдшер, лікар і медична сестра, два фельдшери або фельдшер і медична сестра. А наше керівництво хоче узаконити порушення цієї постанови Кабміну, — розповідає лікар Миргородський.

Оксана додає, що останнім часом і на їхній станції, та і загалом по області, почастішали звільнення персоналу.

— Це пов’язано з тим, що у нас низькі зарплати та складні умови праці. Тому люди просто вимушені шукати підробітки або ж звільнятися і шукати іншу роботу. Також багато медиків вступають зараз до лав Збройних Сил України.

Працівники закликають і обласне, і своє місцеве керівництво почути їх та дозволити працювати у старому складі. Стверджують: один медик у бригаді не зможе надати пацієнтові якісну допомогу.

У чому причина такої реорганізації

За словами Сергія Миргородського, зараз у них на станції триває процес укладання колективного договору між адміністрацією та персоналом. І їхнє керівництво категорично відмовилося вносити у договір пункт, де зазначено, що у складі виїзної бригади має бути мінімум двоє медичних працівників.

— Ми не те що наполягаємо, ми вимагаємо, щоб цей пункт залишили у колективному договорі. У складі бригади має бути двоє медиків. Але більшість членів комісії, які мають колдоговір затверджувати, категорично від цього відмовляються. Просто викинули цей пункт і все.

Як кажуть самі медики, аргументує керівництво такі зміни у роботі виїзних бригад тим, що на станції зменшилася кількість медичних працівників. А шляхом такої «реорганізації» збільшать кількість бригад, де залишиться по одному медпрацівнику.

— Але ж це просто злочин! Випадки, на які ми виїжджаємо, бувають різними. І трапляються такі ситуації, де одна людина не справиться з наданням медичної допомоги. Якщо треба проводити реанімаційні заходи, то одна людина в бригаді — це просто нонсенс! — стверджує лікар.

До слова, керівництва Кременчуцької міської станції швидкої допомоги сьогодні на зібранні колективу не було.

Як працюють наразі виїзні бригади «швидкої»

Сергій Миргородський та Оксана Свинаренко розповіли «Телеграфу», що наразі у них працює 12 виїзних бригад. В цілому штат станції налічує близько 120-130 працівників. Але на них припадає усього лиш 10-12 лікарів. Таку кількість кваліфікованих медиків з досвідом самі ж працівники називають критичним дефіцитом.

Лише за останні два місяці, за травень та червень, у них звільнилися 7 працівників. Люди переходять працювати у приватні заклади, де й умови роботи кращі, і заробітна плата вища.

Розповіли медики журналістам і про теперішній рівень зарплат.

Фельдшер наразі отримує «на руки» близько 10 тисяч 800 гривень. Оксана каже, на рівень її зарплати не впливає ані стаж роботи, ані надбавки.

Ситуація у лікарів трохи краща: вони отримують близько 16 тисяч.

— Був указ президента, що лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень. От нам до цієї цифри усіма надбавками зарплату і підганяють, але з вирахуванням податків близько 16 тисяч отримуємо, — говорить Сергій.

Торкнулося їхньої станції й скорочення, або ж, як зараз називають це, оптимізація кадрів. Торік скоротили близько 20 працівників — це і медперсонал, і адміністрація, і санітари. З початку цього року «оптимізували» ще близько 5 працівників.

І, здавалося б, завдяки скороченню економляться кошти, які можна було б витратити на преміювання працівників. Але, як кажуть самі медики, заохотити преміями можуть 2-3 рази на рік.

— У цьому році також збільшили фінансування станцій «швидких» по області на 52 мільйони гривень. Але на нас це теж ніде не відобразилося, — розповідає Оксана.

І така ситуація не тільки на кременчуцькій станції, кажуть медики. Не вистачає працівників у бригадах і в Кременчуцькому районі, та й загалом по області. Така сама ситуація і з диспетчерами.

— Це ж не те що там кілька дзвінків за добу може бути. Приймати доводиться і до тисячі викликів. Люди не встигають просто. А тоді на нас скаржаться, що додзвонитися неможливо, — розповідає Оксана.

Що далі?

Медики говорять, вони це так просто не залишать. І мовчати теж не будуть.

— До мене, як до голови профспілки, звернулися наші працівники, які обурені такими умовами роботи. Тож ми далі, у свою чергу, звертаємося до громадськості й до обласного керівництва, аби нас почули й зрозуміли. Звертатимемося далі й до вищого профспілкового керівництва у Києві, і до депутатів, і далі й далі, аби нас почули! — говорить Оксана Свинаренко.

Жінка наголошує: просять не так за себе, як хвилюються за життя пацієнтів. Адже якщо не надати вчасно належну допомогу, може збільшитися смертність. А це все знову ляже на плечі медиків та залишить відбиток на якості екстреної медичної допомоги в області.