«Ми вимагаємо дати нам можливість працювати, як і раніше»: медики кременчуцької «швидкої» виступають проти реорганізації виїзних бригад

Персонал Кременчуцької міської станції швидкої допомоги звертається за підтримкою до громадськості міста та усієї Полтавської області. Говорять, керівництво планує реорганізувати виїзні бригади: замість двох медиків на виклик до пацієнтів має виїжджати один. Колектив категорично проти цього: за їх словами, у першу чергу це відобразиться на якості наданої медичної допомоги
У суботу, 29 червня, майже увесь персонал виїзних бригад Кременчуцької міської станції швидкої допомоги Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зібрався, аби колективно звернутися до громади Кременчука та усієї Полтавщини. Працівники говорять, що керівництво планує переформатовувати виїзні бригади: замість двох медпрацівників на виклик до пацієнта має виїжджати один. Таким чином збільшиться кількість бригад на зміні. Але самі ж медики протестують: стверджують, що самотужки надати необхідну допомогу пацієнту практично неможливо. А бувають і тяжкі випадки, коли потрібно проводити й реанімаційні дії на місці. Тож персонал просить дати їм працювати, як і раніше, у складі двох медпрацівників у бригаді.
Від усього колективу до громадськості звертаються лікар виїзної бригади Сергій Миргородський та фельдшер виїзної бригади, голова новоствореної профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.
Оксана додає, що останнім часом і на їхній станції, та і загалом по області, почастішали звільнення персоналу.
Працівники закликають і обласне, і своє місцеве керівництво почути їх та дозволити працювати у старому складі. Стверджують: один медик у бригаді не зможе надати пацієнтові якісну допомогу.
За словами Сергія Миргородського, зараз у них на станції триває процес укладання колективного договору між адміністрацією та персоналом. І їхнє керівництво категорично відмовилося вносити у договір пункт, де зазначено, що у складі виїзної бригади має бути мінімум двоє медичних працівників.
Як кажуть самі медики, аргументує керівництво такі зміни у роботі виїзних бригад тим, що на станції зменшилася кількість медичних працівників. А шляхом такої «реорганізації» збільшать кількість бригад, де залишиться по одному медпрацівнику.
До слова, керівництва Кременчуцької міської станції швидкої допомоги сьогодні на зібранні колективу не було.
Сергій Миргородський та Оксана Свинаренко розповіли «Телеграфу», що наразі у них працює 12 виїзних бригад. В цілому штат станції налічує близько 120-130 працівників. Але на них припадає усього лиш 10-12 лікарів. Таку кількість кваліфікованих медиків з досвідом самі ж працівники називають критичним дефіцитом.
Лише за останні два місяці, за травень та червень, у них звільнилися 7 працівників. Люди переходять працювати у приватні заклади, де й умови роботи кращі, і заробітна плата вища.
Розповіли медики журналістам і про теперішній рівень зарплат.
Фельдшер наразі отримує «на руки» близько 10 тисяч 800 гривень. Оксана каже, на рівень її зарплати не впливає ані стаж роботи, ані надбавки.
Ситуація у лікарів трохи краща: вони отримують близько 16 тисяч.
Торкнулося їхньої станції й скорочення, або ж, як зараз називають це, оптимізація кадрів. Торік скоротили близько 20 працівників — це і медперсонал, і адміністрація, і санітари. З початку цього року «оптимізували» ще близько 5 працівників.
І, здавалося б, завдяки скороченню економляться кошти, які можна було б витратити на преміювання працівників. Але, як кажуть самі медики, заохотити преміями можуть 2-3 рази на рік.
І така ситуація не тільки на кременчуцькій станції, кажуть медики. Не вистачає працівників у бригадах і в Кременчуцькому районі, та й загалом по області. Така сама ситуація і з диспетчерами.
Медики говорять, вони це так просто не залишать. І мовчати теж не будуть.
Жінка наголошує: просять не так за себе, як хвилюються за життя пацієнтів. Адже якщо не надати вчасно належну допомогу, може збільшитися смертність. А це все знову ляже на плечі медиків та залишить відбиток на якості екстреної медичної допомоги в області.
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