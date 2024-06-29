Боксери Кременчуцького спортліцею вдало виступили на турнірі у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 101

Участь у змаганнях брали спортсмени з Полтавської, Київської та Донецької областей

27-28 червня в місті Горішні Плавні відбувся турнір з боксу пам’яті Мартиненка В.П. У змаганнях взяли участь спортсмени з Полтави, Кременчука, Донецької та Київської областей.

Як повідомили на сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного, їх учні-спортсмени здобули ряд призових місць:

І місце: Роман Гелуненко

Роман Гелуненко II місце: Денис Яковенко, Дамір Федій

Денис Яковенко, Дамір Федій III місце: Данило Слюсаренко

— Вітаємо хлопців з чудовими результатами! Особлива подяка тренеру Олександру Мальцеву за підготовку спортсменів. Так тримати! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що учень Кременчуцької міської дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу Андрій Ульянов став призером на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років.