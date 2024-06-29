Боксери Кременчуцького спортліцею вдало виступили на турнірі у Горішніх Плавнях

27-28 червня в місті Горішні Плавні відбувся турнір з боксу пам’яті Мартиненка В.П. У змаганнях взяли участь спортсмени з Полтави, Кременчука, Донецької та Київської областей.
Як повідомили на сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного, їх учні-спортсмени здобули ряд призових місць:
Нагадаємо, що учень Кременчуцької міської дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу Андрій Ульянов став призером на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років.
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