Кременчуцький спортсмен став призером на чемпіонаті України з боксу

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Учень Кременчуцької міської дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу Андрій Ульянов став призером на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років. Спортсмен посів 3 місце. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 18 травня.

Відомо, що спортсмени виборювали право представляти України на чемпіонаті Європи U22. У змаганнях взяли участь 23 команди та понад 190 учасників з усієї України. Чемпіонат проходив у Рівненській області в селі Колоденка.