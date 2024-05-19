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Збитки на майже пів мільйона гривень. У Кременчуцькому районі виявили браконьєрські знаряддя лову

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 77

На місце події викликали слідчо-оперативну групу

16 травня  поблизу сіл Липове та Святилівка акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили сітки, довжиною 1,5 км, 15 раколовок та 2 ятери. Про це повідомили на facebook-сторінці Полтавського рибоохоронного патруля.

Пошкоджену рибу загальною вагою майже 50 кг передали рибоприймального пункту, а живу повернули до природного середовища, розповіли в держслужбі. За словами правоохоронців, збитки завдані рибному господарству складають понад 474 тис. грн. 

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Телеграф
Теги: браконьєрство
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