Збитки на майже пів мільйона гривень. У Кременчуцькому районі виявили браконьєрські знаряддя лову

16 травня поблизу сіл Липове та Святилівка акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили сітки, довжиною 1,5 км, 15 раколовок та 2 ятери. Про це повідомили на facebook-сторінці Полтавського рибоохоронного патруля.
Пошкоджену рибу загальною вагою майже 50 кг передали рибоприймального пункту, а живу повернули до природного середовища, розповіли в держслужбі. За словами правоохоронців, збитки завдані рибному господарству складають понад 474 тис. грн.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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