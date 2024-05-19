Збитки на майже пів мільйона гривень. У Кременчуцькому районі виявили браконьєрські знаряддя лову

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 77

На місце події викликали слідчо-оперативну групу

16 травня поблизу сіл Липове та Святилівка акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили сітки, довжиною 1,5 км, 15 раколовок та 2 ятери. Про це повідомили на facebook-сторінці Полтавського рибоохоронного патруля. Пошкоджену рибу загальною вагою майже 50 кг передали рибоприймального пункту, а живу повернули до природного середовища, розповіли в держслужбі. За словами правоохоронців, збитки завдані рибному господарству складають понад 474 тис. грн. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. ПО ТЕМІ:

Поліція затримала кременчужанина-браконьєра з уловом на 119 тисяч гривень

Автор: Телеграф

Поділитись новиною



