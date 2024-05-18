На війні загинув льотчик 831-ї бригади Денис Василюк

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Воїн служив у 831-й бригаді тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині

Під час виконання бойового завдання на російсько-українській війні загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Військовий служив у 831-й бригаді тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині. Про це повідомили на facebook-сторінці бригади 18 травня.

— Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину. Денис Олександрович — пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у бригаді, Денис Василюк з початку повномасштабного вторгнення РФ на території України здійснив десятки бойових вилетів і повним кавалером ордену «За мужність».