На війні загинув льотчик 831-ї бригади Денис Василюк

Під час виконання бойового завдання на російсько-українській війні загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Військовий служив у 831-й бригаді тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині. Про це повідомили на facebook-сторінці бригади 18 травня.
Як розповіли у бригаді, Денис Василюк з початку повномасштабного вторгнення РФ на території України здійснив десятки бойових вилетів і повним кавалером ордену «За мужність».
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