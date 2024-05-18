«Молодіжний парламент» Горішніх Плавнів підбив підсумки річної роботи

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Учасники «Молодіжного парламенту» від 18 років і старші реалізували проект «Моя історія». Він передбачав створення документального серіалу про історію п’яти родин вимушених переселенців, які адаптувалися до нових умов життя, інтегрувалися у громаду, зробили внесок у її розвиток

В квітні відбулося засідання «Молодіжного парламенту», присвячене результатам діяльності за останній рік. Учасники обговорили підсумки реалізації проектів, визначили плани діяльності на найближчий час. Захід відвідали журналісти видання «Хроніки тижня».

Засідання «Молодіжного парламенту» відбулося 18 квітня в культурному центрі міської бібліотеки під головуванням начальниці відділу у справах сім’ї та молоді Тетяни Оробченко. Вона представила молоді узагальнену інформацію про результати їхньої спільної роботи за рік, тобто з квітня 2023 року по квітень 2024 року.

За її словами, у вересні минулого року до команди «Молодіжного парламенту» приєдналися нові члени із числа учнівської спільноти шкіл міста. Протягом року оновленому колективу однодумців вдалося реалізувати низку цікавих і корисних заходів. Їм передувало онлайн-опитування серед молоді Горішніх Плавнів, покликане вивчити потреби юнацтва щодо напрямів реалізації молодіжної політики та визначити серед запропонованих заходів ті, які молоді люди бажали б відвідати.

З-поміж ініційованих занять, акцій та розваг для респондентів із числа учнівської молоді більшість обрала перегляд кінофільмів, тренінги з медіа-грамотності, настільні інтелектуальні ігри живого спілкування, а також проведення рухливих ігор для дітей у дворах житлових будинків. «При започаткуванні молодіжних проектів, які реалізовувались протягом року, усі побажання молоді були враховані», — підкреслила Тетяна Оробченко. Серед проектів — акції до Міжнародного дня захисту дітей, квест «Мій скарб — моя родина», «Дозвілля дітей у дворах», «Ігрохаб», «Медіа Школа».

Учасники «Молодіжного парламенту» від 18 років і старші реалізували проект «Моя історія». Він передбачав створення документального серіалу про історію п’яти родин вимушених переселенців, які адаптувалися до нових умов життя, інтегрувалися у громаду, зробили внесок у її розвиток. Ініціаторкою проекту стала редакторка радіо «Кварцит» Юлія Ніка («Кременчуцький телеграф» розповідав своїм читачам про цей проєкт). За результатами роботи представники активної молоді були відзначенні відділом у справах сім’ї та молоді пам’ятними подарунками із символікою міста. Серед них — Дарія Немченко і Антон Тесля (школа № 5), Вікторія Профатілова, Лоліта Пшенична, Анна Кохан, Єгор Богадиця, Яна Джуган (школа No 4), Катерина Хрієнко (школа No 6). Окремі відзнаки за внесок у розвиток молодіжної активності громади отримали Юлія Ніка та фотохудожник Сергій Єрух.

Тетяна Оробченко повідомила, що до кінця весни учасники «Молодіжного парламенту» проведуть у своїх школах акції «STOP! Булінг!». Вона закликала всіх небайдужих долучатися до реалізації нових проектів. Спеціалістка відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Качанова розповіла про орієнтовний план проведення в середині травня квесту «Мій скарб — моя родина» з нагоди Міжнародного дня сім’ї. Торік аналогічний захід відбувся 8 липня. Тетяна Качанова звернулась з проханням до молоді допомогти організувати змагання. Усі деталі проведення заходу вирішено обговорити найближчим

часом. Тетяна Качанова також запропонувала учасникам «Молодіжного парламенту» виступити з ідеями нових акцій, які, на їхній погляд, будуть цікавими та корисними для громади.